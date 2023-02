Salvini difende Giordano e attacca Fedez

«Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita». Lo ha scritto Matteo Salvini rispondendo alle stories di Instagram con cui Fedez aveva attaccato il conduttore di Fuori dal Coro, reo secondo quanto raccontato dal rapper di aver contattato (tramite una giornalista del programma di Rete 4) i suoi amici d’infanzia chiedendo loro lumi su una possibile omosessualità.

Su Gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo 😅 https://t.co/WbLjPo6XI9 pic.twitter.com/lNWRScAp9M — Fedez (@Fedez) February 19, 2023



«Su gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo», ha twittato Fedez rispondendo al leader della Lega, a corredo di un selfie scattato insieme a Roberto Saviano.

La replica di Giordano a Fedez

Da parte sua, Giordano aveva già replicato al rapper: «Caro Fedez ti stai sbagliando. Fuori dal Coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma anche questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate e nessun servizio su di te. Per questo ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti».

Cosa aveva detto Fedez a Giordano

In una serie di storie pubblicate su Instagram, Fedez aveva detto: «Trovo che il giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del cazzo come questa. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?».

E poi: «Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore, voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto, me lo domando da una vita…».