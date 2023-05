Salvini esulta per la crescita della Lega, ma i numeri gli danno torto

Archiviate le elezioni amministrative in quasi 600 comuni italiani, i partiti fanno i conti, nel vero senso, con i numeri. Oggi è stato Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastruttura e dei Trasporti, oltre che leader della Lega, a esultare per la crescita del proprio partito, con un post che fa discutere su Facebook e su Twitter. Il dibattito, infatti, nasce dall’esultanza stessa di Salvini, che parla di un incremento in «centinaia di comuni» e in «tutta Italia», ma viene smentito da Pagellapolitica.it, che invece analizza i dati e sottolinea come la Lega abbia perso sostegno in quasi tutti i capoluoghi.

Salvini sui social: «Aumentano sindaci e consiglieri»

Il leader della Lega ha scritto: «La Lega cresce in tutta Italia nelle centinaia di comuni al voto questo fine settimana, aumentando sindaci e consiglieri ed estendendo il buongoverno del territorio. Grandi risultati in Veneto, che vede la larga riconferma di Mario Conte a Treviso e l’ingresso di sei nuovi comuni tolti alla sinistra, in Lombardia dove, oltre al bis di Sondrio, si passa dai 16 ai 18 sindaci, e nel Lazio, con straordinari risultati del centrodestra al primo turno a Latina, Fiumicino, Terracina, Pomezia. E poi tante affermazioni della Lega e del centrodestra in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Basilicata, Umbria, Marche, Calabria, Campania. Da parte mia e degli amministratori, il nostro primo GRAZIE! E un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno corso dove il risultato, purtroppo, non li ha premiati, come a Brescia e a Teramo. Ora, testa ai ballottaggi – a Pisa (dove il nostro candidato lo ha mancato per una manciata di voti), Brindisi, Massa, Siena, Terni, Ancona e Vicenza – per consolidare una grande vittoria frutto del gioco di squadra. Avanti tutta!»

L’analisi: la Lega perde il 55 per cento dei suoi voti

Per Pagellapolitica.it, invece, i numeri sono tutt’altro che in crescita. Il portale guarda ai 13 capoluoghi di provincia al voto e spiega che escludendo Massa, la Lega ha perso voti ovunque. E non pochi: si parla di circa 38 mila voti, 46 mila in meno rispetto agli 84 mila presi nelle precedenti elezioni comunali, con un calo che si aggira intorno al 55 per cento. A Treviso ne ha presi meno di 6 mila contro i precedenti 7.500 circa. A Sondrio meno di mille, contro i quasi 1.500 precedenti. E ancora a Latina: meno di 7 mila, mentre nella tornata precedente erano stati 8.300. Tonfo ancora più grave a Brescia: cinque anni fa in 19 mila hanno votato Lega; tra domenica e lunedì meno di 6 mila. E così a Teramo, con meno di mille voti contro i circa 1.800 dell’elezione precedente.

I capoluoghi al ballottaggio: Lega in calo anche qui

Al ballottaggio domenica prossima ci vanno altri sette capoluoghi. In tutti Salvini ha perso consensi. Ad Ancona si è scesi da 5 mila a 1.200, a Brindisi da 2.100 a 1.200, a Pisa da quasi 9.800 a circa 3.900, a Siena dai 2.200 del 2018 ai meno di mille di oggi, a Terni da 14.700 a 1.900 e a Vicenza, infine, da 6.900 a 2.900. L’unica eccezione è stata, quindi, Massa, con un lieve aumento di consensi. La Lega qui ha superato i 3.700 voti, mentre cinque anni fa erano stati circa mille in meno.