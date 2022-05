Salvini-Calenda, botta e risposta sul Lady Demonique

Continua a far parlare il caso di Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, dominatrice a luci rosse (non più) candidata con Azione al Consiglio comunale di Como. Nelle ultime settimane Zaghi aveva portato avanti la propria campagna elettorale, invitando i suoi fan a sostenerla, ma quando un video in cui prendeva a calci un finto Salvini era diventato di dominio pubblico, il leader del partito Carlo Calenda era intervenuto stoppando ogni sua velleità politica: «Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione», aveva scritto su Twitter. Salvini ha però rilanciato.

Lady Demonique, il tweet di Salvini

«Gira un video da dominatrice prendendo a calci nelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e recita frasi blasfeme. Se queste sono le proposte di chi avrebbe voluto amministrare la splendida città di Como, Complimenti», ha scritto Matteo Salvini su Twitter.

Lady Demonique, la risposta di Calenda

E così è arrivata a stretto giro la replica di Carlo Calenda: «La signora è stata fatta ritirare come era doveroso avendo appreso i suoi trascorsi. Ma da uno che da Ministro non si presentava in ufficio e beveva moijto in mutande al Papeete, lezioni di etica e forma anche no. Controlla inetti, indagati e fascistoidi nelle tue liste piuttosto, Matteo Salvini». Inserita nella lista di Agenda Como 2030, che composta da Italia Viva, Azione, +Europa e Volt sostiene la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti, la 31enne Doha Zaghi era stata presentata come «imprenditrice digitale», mentre lei stessa con l’alias Lady Demonique si definisce sui social «hypnotist, money mistress e dominatrix». Solita esibisce anche in bestemmie con tanto di crocifisso in mano, la dominatrice vanta numerosi clienti in trasferta tra Milano, Modena e Roma.