Salvini tweet polemico contro Calenda: «Un signore ricco e viziato. Non arriverà al ballottaggio»

Un lungo tread. Così si chiamano i tweet che superano il limite di parole imposto dal social e proseguono nei commenti. È ancora una volta il web lo strumento scelto da Matteo Salvini per lanciare una stoccata ai suoi avversari. Vittima di turno il candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda, definito dal leader della Lega «Un signore ricco e viziato». L’occasione è stata l’incontro fortuito al mercato domenicale di Porta Portese, dove entrambi hanno fatto visita ai commercianti in vista delle amministrative che avranno luogo anche nella Capitale i prossimi tre e quattro ottobre. «Non se lo filava nessuno».

Ha aggiunto il numero uno del carroccio, evidenziando il diverso atteggiamento tenuto invece nei suoi confronti: «L’opposto è invece successo a noi, con i tantissimi cittadini che incitavano me e la Lega, mentre lui per esistere ha dovuto attraversare trafelato la strada».

Calenda? Un ricco e viziato signore, che oggi al mercato di Porta Portese non si filava nessuno (a differenza di tanti commercianti e cittadini che incitavano e ringraziavano me e la Lega) e che per esistere ha dovuto attraversare trafelato la strada… (1/3) pic.twitter.com/9H4aAsqGIT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 26, 2021

Salvini: «Calenda è passato con il rosso pur di attaccare briga»

Quindi una battuta sulle presunte violazioni al codice della strada del rivale: «È pure passato con il rosso per attaccare briga. Noi oggi abbiamo risposto con educazione e sorriso. I cittadini romani, domenica, risponderanno, invece, con una valanga di voti alla Lega». Infine, il messaggio con cui Salvini si lancia in una previsione sul voto: «Il ricco signore a quel punto dovrà decidere chi sostenere al ballottaggio. Visto che lui non ci arrivera, purtroppo…». Il tweet è stato poi accompagnato da due fotografie. Nella prima Salvini è impegnato a fare dei selfie con i sostenitori. Nella seconda, invece, è immortalato il faccia a faccia con l’avversario. I due politici, uno di fronte all’altro, si guardano negli occhi e si scambiano un pugno di saluto. La volata è ufficialmente iniziata.

