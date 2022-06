Salvini e gli incontri con l’ambasciatore russo, una spy story degna di Mata Hari

Fra tutti gli incubi che ci auguriamo di non fare mai, quello di uno spettacolo di danza indiana in cui Matteo Salvini, con uno stridulo sottofondo musicale di flauti, dimena il bacino e si toglie i veli a uno a uno rimanendo con un reggiseno tempestato di gemme occupa sicuramente una delle prime posizioni. Ma in questi giorni non c’è bisogno della più sbrigliata fantasia onirica mai propiziata da una cena pesante per associare il leader della Lega alla leggendaria Mata Hari, la sfortunata danzatrice accusata di spionaggio e fucilata nel 1917. Intanto perché i suoi incontri riservati con l’ambasciatore russo Razov rivelati dal Domani puzzano tanto di intrallazzo col nemico che il direttore Stefano Feltri, per evidenziarne la gravità, ha evocato la fucilazione del negoziatore ucraino sospettato di passare informazioni al Cremlino. La stessa fine della povera Mata, quando i giudici francesi la riconobbero colpevole di passare informazioni ai tedeschi. Ma l’analogia più imbarazzante fra il Capitano e il sogno erotico della Belle Epoque è nella loro parabola: entrambi, dopo anni di azzeccatissima autopromozione e di travolgente successo basato sull’esposizione del proprio corpo, a un certo punto iniziano a fare una fesseria dietro l’altra, sconsiderati o malconsigliati, con la leggerezza del saltimbanco convinto di muoversi in uno scenario di cartapesta, mentre intorno a loro infuria una guerra vera.

Salvini come Mata Hari finisce per suscitare imbarazzo perfino nei loro detrattori

Ed entrambi, più che sdegno, finiscono per suscitare pena e imbarazzo perfino nei loro detrattori, anche se Salvini non potrà mai contare sull’alone romantico che circonda la figura di Mata Hari, portata sullo schermo da maliarde del calibro di Greta Garbo, Jeanne Moreau, Sylvia Kristel e, last but least, Elisabetta Gregoraci (in un biopic del 2016). Non solo perché a torso nudo i due personaggi non hanno lo stesso appeal, ma anche perché sul caso di Mata aleggiano ancora ipotesi di trappolone ordito dai servizi segreti francesi. Salvini invece il trappolone russo se l’è costruito tutto da solo. In molti si chiedevano dove fosse sparito dopo l’epic fail di marzo sul confine polacco, dove un sindaco (come lui di destra e anti-migranti dalla pelle scura: a quanto pare, a differenza del calcio, il razzismo non affratella) gli aveva rinfacciato le sue simpatie filoputiniane. Ora il mistero è svelato: Salvini stava cercando su LinkedIn un nuovo consulente personale in materia di politica estera, possibilmente non indagato per corruzione internazionale come Gianluca Savoini. Il prescelto è stato Antonio Capuano, ex deputato campano di Forza Italia ammanicato con ambasciate non meglio precisate, definito dall’ex compagno di partito Cosentino «un imbroglione». Era quel che si diceva anche di Talleyrand, ma le coincidenze finiscono qui. A Capuano, su cui sta indagando il Copasir, Salvini aveva affidato la preparazione del suo viaggio moscovita «per la pace», tenendone all’oscuro il governo e i suoi stessi colleghi di partito, che ormai quando commentano le mosse di Salvini, ormai hanno le stesse facce sconcertate dei familiari degli scappati di casa interpellati da Chi l’ha visto?

Il Capitano lasci perdere l’Est, giugno è il mese delle sagre

Ma torniamo a Matteo Hari e ai suoi inopportuni abboccamenti con l’ambasciatore Razov. Ora, se vi dico “Salvini” e “intelligenza col nemico”, la battuta potete farvela voi a casa, come i mobili dell’Ikea. Più seriamente, è difficile immaginare che il Capitano possa dire o fare qualcosa di utile per qualcuno, russo, ucraino o italiano che sia. Probabilmente il colloquio con il diplomatico di Putin gli serviva solo ad assicurarsi che il suo annunciato viaggio a Mosca non si concludesse con una figuraccia uguale e contraria a quella rimediata in Polonia. Un sindaco russo che, in favore di telecamere, gli avesse rimproverato i tulipani bianchi deposti davanti all’ambasciata ucraina sarebbe stato uno sgradevole pendant. Rischio scongiurato, visto che della missione di Salvini a Mosca non si parla più, e considerato l’esito catastrofico di tutte le sue recenti iniziative rivolte a Est, qualcuno della Lega dovrebbe regalargli una bussola con soli tre punti cardinali. E dirgli di occuparsi d’altro. In fondo siamo in giugno e si riapre la stagione delle sagre paesane, dove si può mangiare con le mani, mica con dieci posate come nei dei pranzi in ambasciata. Quelli, lo spionaggio, e possibilmente anche il torso nudo, li lasci a Mata Hari.