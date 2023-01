Salvatore Ficarra: età, moglie e figli dell’attore comico

Salvatore Ficarra è il membro del duo comico Ficarra e Picone. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, chi è la moglie e chi sono i suoi figli.

Salvatore Ficarra: incidente, moglie e figli

Salvatore Ficarra è nato a Palermo il 27 maggio del 1971 sotto il segno dei gemelli. Si diploma al Liceo Classico, laureandosi in seguito in Giurisprudenza, ma decide di non seguire la professione di avvocato concentrandosi sulla recitazione, da sempre in collaborazione con il suo amico e collega Valentino Picone.

Nel 2005 l’attore è rimasto coinvolto in un triste incidente in cui ha perso la vita una ragazza di 18 anni che era alla guida di uno scooter. Ficarra aveva affermato: «È stata una tragica fatalità. Sono molto addolorato per la morte di Paola Catania, mi sento vicino ai suoi familiari. Ho tentato di sterzare, ma l’impatto con lo scooter che mi è venuto addosso, è stato inevitabile. È un momento molto difficile per me, non potrò mai dimenticare quello che è accaduto».

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sposato dal 2006 con Rossella Leone da cui ha avuto due figli, Vincenzo e Tommaso.

Salvatore Ficarra: carriera e successi

Salvatore ha iniziato la sua professione di attore e comico con l’amico e collega Valentino Picone, con cui ha esordito nel 2000 nel film Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo. Da quel momento i due attori hanno recitato in numerose pellicole tra cui: Il 7 e l’8, La matassa, Anche se è amore non si vede, Andiamo a quel paese, L’ora legale e Il primo natale. I film dei due artisti sono sempre in versione comica realistica, raccontando la vita dell’Italia e della loro Sicilia. Nel 2022 è uscita la prima serie su Netflix svolta dal duo dal titolo Incastrati, che ha avuto un notevole successo tra il pubblico.