Salvatore Ferrigno, chi è il candidato alle Regionali in Sicilia arrestato per voto di scambio

Chi è Salvatore Ferrigno? I carabinieri hanno arrestato il candidato al Parlamento regionale siciliano alle prossime elezioni per scambio elettorale politico-mafioso. Con lui sono finiti in manette il boss Giuseppe Lo Duca e Piera Lo Iacono. Quest’ultima accusata di aver fatto da intermediaria tra il politico e la mafia.

Chi è Salvatore Ferrigno?

Originario di Carini, comune del palermitano, Salvatore Ferrigno è un politico di 62 anni che ha un passato di militanza in Forza Italia. Prima, per tanti anni ha vissuto a Filadelfia, lavorando come broker assicurativo. Nel 2003 ha fondato l’Associazione Azzurri nel Mondo of California, una no profit per gli italiani all’estero. Infine nel 2006 è diventato parlamentare del partito di Berlusconi, ottenendo l’elezione della circoscrizione estera per il Nord e Centro America. Per due anni è rimasto a Montecitorio come componente della commissione Difesa della Camera.

«Le sue convinzioni politiche e l’assoluta dedizione all’Italia in una visione di progresso civile e di lealtà agli Stati Uniti hanno motivato la sua discesa in campo», diceva di lui il Giornale degli Italiani all’Estero. «Persona capace, preparata e generosa. Piace agli italiani d’America per il suo parlare schietto e senza virtuosismi dialettici e le ambiguità che hanno contraddistinto altri personaggi che hanno calcato gli stessi scenari lasciando dietro di sé qualche perplessità e molta indifferenza».

Finita l’esperienza da parlamentare, nel 2008 Salvatore Ferrigno ha ricevuto dall’allora presidente della Regione Raffaele Lombardo l’incarico di consulente per i rapporti tra la Regione e i siciliani all’estero. E nel 2022 si è candidato al Parlamento regionale siciliano alle elezioni. Slogan della sua campagna per le regionali: «il cambiamento è adesso. Coraggio, cominciamo».