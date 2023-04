Salvatore Cundari morto precipitando dalla villetta che stava ristrutturando

Ogni giorno o quasi le prime pagine dei giornali riportano la notizia di un morto sul lavoro: quest’oggi a morire è stato Salvatore Cundari, elettricista 65 di anni. La tragedia è avvenuta in un cantiere di via della Stazione nel Comune di Marcellina, vicino Tivoli. Nel pomeriggio, l’uomo, che stava lavorando presso una villetta in ristrutturazione, è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre interveniva su una scatola di derivazione. I promi accertamenti della Procura hanno ipotizzato che nell’impianto che stava sistemando si sia verificato un corto circuito, con una scossa che avrebbe colpito l’uomo, o almeno fatto cadere dalla scala, portandolo alla conseguente morte.

Salvatore Cundari morto sul lavoro

Dopo la richiesta di intervento al Numero Unico Emergenze 112, i Carabinieri di zona sono giunti sul posto insieme agli operatori sanitari dell’ARES 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte dell’uomo, esperto del mestiere che svolgeva da una vita, sarà chiarita dalle indagini dei Carabinieri e dal pm di turno esterno della Procura di Tivoli, incaricato di avviare tutti gli accertamenti. Non ancora confermata l’autopsia sulla salma.

Le verifiche saranno affidate anche al personale dell’ispettorato della Asl Roma 5 per verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza del cantiere. Intanto, la villetta dove è avvenuto l’incidente è stata sequestrata al momento dall’autorità giudiziaria. Salvatore Cundari abitava a Guidonia: di orgine calabrese, era un esperto elettricista.

Le dichiarazioni di Capobianco (Filca Roma)

Tra le reazioni all’ennesima morte sul lavoro vi è la nota del segretario generale Filca Roma Nicola Capobianco: «Non si può continuare a morire nei cantieri e non si possono far lavorare gli over 60 sulle impalcature. La sicurezza sul lavoro ha bisogno di un cambio culturale per mettere fine a questa lunga, inaccettabile scia di sangue».