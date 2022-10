Salvatore Baglione condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Piera Napoli

Salvatore Baglione è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di sua moglie, Piera Napoli. A nulla è valsa la tesi della difesa, che sosteneva come l’uomo avesse commesso il terribile gesto in preda a un «raptus di follia».

La sentenza per Salvatore Baglione

La sentenza per Salvatore Baglione è chiara: ergastolo. L’omicida della cantante neomelodica Piera Napoli ha avuto il massimo della pena dalla Corte d’Assise di Palermo nel processo di primo grado per l’assassinio della summenzionata artista. Il Giudice ha accolto in toto la tesi dell’accusa e ha condannato l’ex marito della donna reo confesso di aver compiuto il fatto.

L’ergastolo era stato chiesto dal pm perché riteneva Baglione lucido e in pieno possesso delle facoltà mentali per compiere il gesto. La difesa invece, sottolineava come l’uomo era stato colpito da un «raptus di follia» e in questa condizione non era stato capace di fermare le proprie azioni. Comunque, dopo quattro ore in camera di consiglio, i giudici hanno deciso per l’ergastolo e oltre a questa pena carceraria, per Salvatore Baglione è scattata la decadenza della responsabilità genitoriale e l’interdizione in perpetuo dei pubblici uffici.

Il risarcimento alla famiglia di Piera Napoli

Salvatore Baglione è stato condannato anche nel provvedere un risarcimento civile alla famiglia di Piera Napoli. Infatti, la famiglia della vittima si era costituita parte civile nel processo. Per questa ragione, a titolo di risarcimento del danno, la famiglia della cantante dovrà ricevere 100mila euro ciascuno per i due genitori mentre 40mila euro ciascuno per le due sorelle.

Inoltre, a una delle due sorelle di Piera Napoli, dovranno andare anche 450mila euro, in quanto la donna ora è tutrice di tre figli. Baglione dovrà pagare anche un risarcimento alle cinque associazioni che nel processo si erano costituite come parte civile. Queste associazioni, da sempre impegnate per i diritti delle donne e per contrastare il fenomeno del femminicidio, dovranno ricevere 5mila euro ciascuna.