Salvatore Aranzulla, polemica per le sue parole: “Il mondo del lavoro è pieno di scappati di casa”

Hanno acceso le polemiche le parole con cui Salvatore Aranzulla ha descritto il mondo del lavoro, parlando in particolare di “scappati di casa”: vediamo cos’ha detto in dettaglio e perché sul web si sono scaldati gli animi.

Salvatore Aranzulla: cos’ha detto sul mondo del lavoro

In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, il blogger ha affermato che: “Potrei non lavorare più. Lo faccio perché mi piace. Ma appena metto il naso fuori dall’ufficio impazzisco: il mondo del lavoro è pieno di scappati di casa”. Ha poi continuato dicendo che “le aziende assumono giovani incapaci per risparmiare. Ci ho a che fare ogni giorno”.

Aranzulla si è esposto anche sul Reddito di Cittadinanza, una misura che molti considerano un malus per il mondo del lavoro. Per lui, è semplicemente “folle assistenzialismo”. Sul web diversi utenti hanno espresso disappunto e disprezzo per le sue dichiarazioni e molti hanno manifestato un certo malumore.

Le parole sulla psicoterapia

L’informatore numero uno del web che consiglia e guida ogni persona nell’ambito dell’informatica lavora dalla sua casa di Citylife, a Milano. Si tratta di una casa da fantascienza, visto che possiede, come lui stesso afferma, “domotica da centomila euro, bottoni d’allarme in ogni stanza, un impianto che cambia l’80% dell’aria ogni ora, con tanto di guardie armate in giardino per sorvegliare tutto il perimetro, uno scaffale di manga e sei di manuali di alta pasticceria”.

Nel corso della sua intervista poi, si è infine espresso anche in merito alla psicoterapia. In passato ne ha fatto ricorso e ha così descritto la sua esperienza: “Mi è parso inutile. Se il capo di una grande azienda mi dà un consiglio, lo ascolto. Ma a queste persone non davo molto valore”. Parole, anche queste, che gli sono costate non poche critiche dagli utenti e che hanno infiammato i profili social dell’imprenditore.