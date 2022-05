Salvador Ramos, chi è il killer della sparatoria in Texas che ha ucciso 19 bambini

Ha ucciso 21 persone in una scuola elementare del Texas dopo aver sparato alla nonna che avrebbe tentato di fermarlo e prima di essere a sua volta freddato dalla Polizia: vediamo chi è Salvador Ramos, l’autore della sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde.

Chi è Salvador Ramos

Le notizie sul suo conto sono ancora frammentarie e si susseguono di ora in ora, ma gli inquirenti hanno diffuso una sua foto che lo mostra con capelli lunghi corvini, occhi puntati sul cellulare, pelle con qualche segno di impurità e viso di un ragazzino (aveva 18 anni) che sta per diventare un uomo. Un altro dettaglio che è stato reso noto riguarda il suo profilo Instagram, dove quattro giorni prima dell’attacco aveva condiviso un post raffigurante due fucili semiautomatici con il caricatore innestato.

Ma soprattutto aveva scritto ad una ragazza, conosciuta sul social il 12 maggio, inviandole quella stessa foto delle armi e scrivendole “rispondimi entro un’ora perché voglio rivelarti un segreto“. Spaventata, la giovane aveva chiesto perché le avesse inviato quelle immagini, e Salvador le aveva risposto che voleva solo condividerle con lei e sapere se le avrebbe postate. “L’unico motivo per cui gli avevo risposto era perché mi faceva paura. Adesso mi resta il rammarico di non essere rimasta sveglia a parlare con lui per cercare di evitare questo crimine“, ha ammesso la ragazza dopo aver reso pubblica la conversazione. Poche ore prima di compiere la strage, il killer le aveva infatti scritto “sto per..te lo dirò prima delle 11”.

La madre faceva uso di droghe

Secondo quanto appreso, Ramos aveva acquistato i due fucili nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Studente lavoratore, avrebbe dovuto diplomarsi quest’anno e lavorava presso una catena di fast food americana. I suoi compagni di classe lo hanno descritto come un ragazzo che a scuola aveva sempre avuto problemi, preso in giro e bullizzato per il fatto che balbettava. “Era un ragazzo simpatico, timidissimo, doveva uscire dal guscio”, ha raccontato il suo migliore amico delle scuole medie.

Alcune persone di sua conoscenza hanno riferito che la madre faceva uso di droghe e che da qualche mese lui viveva con la nonna dall’altra parte della città. Nonna a cui ha anche sparato prima di recarsi alla scuola elementare (la stessa da lui frequentata anni prima), forse perché aveva capito le sue intenzioni.

