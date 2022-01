Saluto nazista davanti ad Auschwitz, turista olandese arrestata in Polonia

Sorpresa a fare il saluto nazista davanti al cancello del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau in Polonia. Una donna olandese di 29 anni è stata arrestata domenica scorsa con l’accusa di promuovere il nazismo. A riportare la notizia la polizia locale. Avrebbe fatto il saluto mentre posava per alcune foto scattate dal marito davanti al cancello con la scritta Arbeit Macht Frei, il lavoro rende liberi. Quest’ultimo, un trentenne, è stato interrogato dalle forze dell’ordine come testimone dell’accaduto, mentre la donna ha subito ammesso il reato. Ma ha provato inutilmente a derubricare il comportamento, parlando di uno «scherzo sconsiderato», come ha sottolineato alla testata Galileus Web un agente della polizia. Per la legge polacca, ha spiegato la Cnn, rischierebbe una pena detentiva fino a due anni. Il saluto nazista d’altronde è associato «a terribili sofferenze umane, intriso di disprezzo e odio», come ha sottolineato un’impiegata del museo di Auschwitz. Aggiungendo che «sebbene non dovrebbe essere mai eseguito, il gesto all’interno del campo di concentramento è doppiamente inaccettabile. Irrispettoso nei confronti di tutte le vittime».

Auschwitz, già a ottobre le baracche dei prigionieri imbrattate di scritte antisemite

Auschwitz-Birkenau, fu eretto nella Polonia occupata dai nazisti ed era il più grande campo di concentramento gestito dal regime di Hitler. Lì, oltre 1,1 milioni di uomini, donne e bambini sono hanno trovato la morte, attraverso le camere a gas e numerosi altri, atroci strumenti di tortura. Oggi il campo è stato trasformato in un museo commemorativo, aperto ai visitatori. Non è nuovo, purtroppo, a essere teatro di episodi simili. A ottobre le pareti delle baracche di legno che un tempo ospitavano i prigionieri sono state imbrattate di scritte in inglese e tedesco e disegni antisemiti. Allora il personale del museo definì il gesto un attacco oltraggioso. Ancora nell’agosto 2020 l’Auschwitz Memorial è dovuto intervenire per fermare una tendenza che si stava pericolosamente diffondendo su TikTok. Le restrizioni imposte dalla pandemia, infatti, avevano indotto molti giovani a paragonarsi alle vittime della Shoah. Un comportamento definito dai gestori del museo doloroso e offensivo.