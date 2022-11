Salt Bae, polemica sullo scontrino nel suo ristorante: cena da 161 mila euro

Cena al Nusret Gökçe, noto che come Salt Bae, ad Abi Dhabi. Dopo il pasto, arriva lo scontrino con l’amara sorpresa e uno strascico di polemiche: 161 mila euro. La cifra esatta per la valuta degli Emirati Arabi sarebbe di 615 mila dirham. Lo scontrino fa il giro del Web con una didascalia che recita «la qualità non è mai cara»«la qualità non è mai cara».

Salt Bae, scontrino a tre zeri a Abu Dhabi

Il conto si riferisce a una cena per 14 persone, dove il cuoco ha servito direttamente la carne e l’ha salata in presenza degli ospiti. Questo gesto di prestigio è molto noto nel Paese come modo per onorare ospiti famosi, oppure quando è stata selezionata una carne particolarmente costosa. A quanto si apprende, però, a far lievitare l’importo sul documento fiscale non sarebbe stata la carne sceltissima, ma i vini e gli alcolici in genere.

In particolare, gli ospiti avrebbero mangiato:

5 carpacci di manzo per 315 euro;

2 golden ottoman per 1.440 euro;

una golden sirt d 1.180 euro;

2 golden Istanbul da 2.360 euro;

5 bottiglie di Petrus per 85 mila euro;

1 Open Food da 295 euro;

11 Lokum da 1.025 euro;

4 Onion Flower da 84 euro;

4 French Fries da 47 euro;

15 Golden Baklava da 1.535 euro;

1 Heineken da 14 euro;

1 Negroni da 20 euro;

2 Petrus 2009 Louis XIII da 52503 euro;

1 Open Alc Bev da 11.025 euro;

1 Chateau Margaux da 4.068 euro;

9 Stil Water 800 da 106 euro;

6 Sparkling 800 da 70 euro;

4 Virgin Mojito da 47 euro.

La carne golden è una carne dove viene usato l’oro alimentare.

La polemica

Lo scontrino ha fatto da subito il giro del Web, ma anche dalla testata Dissapore si viene a sapere che ad aumentare vertiginosamente il prezzo dello scontrino è la riserva di vini e alcolici richiesta dai clienti, che si sono ritrovati con circa 11.500 euro da pagare a testa.

Nei commenti sui social c’è chi adora lo stile in cucina di questo chef e chi pensa non sia il massimo. De Gustibus…