Salt Bae in campo con la Coppa del Mondo: la Fifa apre un’indagine

Successivamente alla finale Argentina – Francia è avvenuto un accesso indebito in campo. Si tratta di Salt Bae, l’imprenditore, macellaio e proprietario della celebre catena di steak house Nusr-Et che, dopo l’ultima partita dei Mondiali di calcio, è riuscito a scendere in campo e a farsi fotografare con la Coppa del Mondo. Dopo l’accaduto, la Fifa ha aperto un’indagine.

Salt Bae in campo con la Coppa del Mondo

Divenuto famoso grazie ai social per il suo particolare metodo di salare la carne, Salt Bae ha avuto acceso al campo dove è stato giocato l’ultimo match del Mondiale e le sue foto con la coppa vinta dall’Argentina sono diventate virali. Non sono ancora note le circostanze che hanno portato l’imprenditore recarsi in campo – cosa che ha acceso non poche polemiche sul web -, dato che non c’è alcun collegamento apparente con la squadra e i suoi giocatori. In ogni caso, l’uomo è riuscito più volte a farsi fotografare con i componenti della squadra vincitrice, tra cui Messi.

La Fifa apre un’indagine

In seguito all’accaduto, la Fifa ha avviato un’indagine al fine di comprendere le dinamiche della questione. Questo quanto ha reso noto in un comunicato: «A seguito di una revisione, la FIFA ha stabilito come alcune persone hanno ottenuto un accesso indebito al campo dopo la cerimonia di chiusura allo stadio Lusail il 18 dicembre. Verrà intrapresa un’zione interna appropriata». Ad ogni modo, l’indagine è stata aperta e solo coloro che erano in campo potranno dare ulteriori spiegazioni di quanto accaduto.

Gianni Infantino, il Presidente della Fédération Internationale de Football Association (Fifa), è stato più volte fotografato in Qatar con Salt Bae nel suo ristorante. Dopo questo avvenimento, gli organizzatori dell’US Open 2023, un evento appartenente al Grande Slam, hanno bandito l’imprenditore sostenendo di non averne apprezzato il comportamento.