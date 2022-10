Salsa di pomodoro contro I Girasoli di Van Gogh: la protesta a Londra di Just Stop Oil

Un vero e proprio raid di protesta contro una delle opere più amate e famose di Vincent Van Gogh, I Girasoli, è stato portato avanti da un gruppo di ecologisti. Nella tarda mattinata di oggi a Londra, alla National Gallery dove il quadro è esposto, i militanti di Just Stop Oil, la campagna di protesta contro il petrolio hanno sorpreso tutti. Gli attivisti hanno aperto una bottiglia di salsa di pomodoro e hanno scagliato il liquido contro l’opera, per fortuna protetto da un vetro. Video e foto stanno facendo il giro dei social e dei media britannici e internazionali. Si tratta del gesto più eclatante delle ultime ore, mentre la campagna Just Stop Oil ormai da diversi giorni è in corso in tutta la Gran Bretagna contro il governo di Liz Truss.

La protesta: «Vi interessa più l’arte o la vita?»

«Cosa vi interessa di più? L’arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?». Questa la frase che la 21enne Phoebe Plummer ha urlato dopo aver compiuto il gesto, secondo quanto rivelano i media londinesi. Le due attiviste sono state arrestate e intanto sui social le pagine collegate alla campagna di protesta rivendicano l’accaduto con frasi simili: «Perché stiamo proteggendo questi dipinti quando non stiamo proteggendo i milioni di vite che andranno perse a causa del clima e del collasso della società?». «Questo è il momento di riunirsi e resistere», si legge in un altro tweet, che si scaglia contro il governo, ritenuto responsabile della crisi ambientale.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫 🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

Le attiviste incollano le mani al muro

La protesta delle due giovani si è conclusa, prima dell’arresto, con le mani incollate al muro. Un gesto divenuto ormai potente quanto uno slogan, visto anche in Italia durante l’estate. A luglio, infatti, un uomo e due donne hanno manifestato incollando le proprie dita alla teca della Primavera del Botticelli, manifestando in favore dell’ambiente con uno striscione in cui c’era scritto: «Ultima Generazione No Gas No carbone».