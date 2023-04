La Design Week e il mio fuorisalone allucinogeno: il racconto della settimana

«Il Salone è un Macello!», scrive sul Foglio Michele Masneri, giocando sulla nuova location über cool di quest’anno scelta da quelli di Alcova. «È come il Carnevale di Rio!», dichiarano al Corsera i fondatori di Fuorisalone.it, dai loro uffici che si affacciano su Largo Treves. «Inizia a Milano il Salone del Mobile: quei giorni in cui la città dà il meglio e il peggio di se stessa», posta sulla propria pagina Facebook il direttore della storica radio della sinistra milanese. Per quanto mi riguarda io volevo solo auto-arruolarmi come inviato speciale per Tag43 pronto a raccontare la Design Week con un reportage-gonzo, sotto mescalina, degno del miglior Hunther S. Thompson ai tempi di Rolling Stone. Poi è successo che, anche senza mescalina, mi è letteralmente esploso l’occhio sinistro per una congiuntivite pazzesca e ho dovuto rivedere, seppur parzialmente, i miei piani. «Sei infetto!», mi ha detto Ofelia, ridendo l’altra sera. «Non fare body shaming», le ho riposto, conciato come Rocky IV dopo Ivan Drago, e sono uscito, inforcando i ray-ban, per andare all’appuntamento con DFA, dopo una breve discussione alla fine della quale abbiamo preso la comune decisone di dividere i bagni di casa fino a quando l’infezione non sarà passata. Lei nel padronale, io in quello piccolo di servizio di fianco alla cucina.

Dopo aver passato la tardo giovinezza a vivere la Design Week solamente come un modo per ubriacarsi gratis e andare a party fenomenali, negli anni da dj radiofonico avevo finalmente capito che, come facevano parecchi in città, anch’io potevo iniziare a guadagnarci qualcosa

DFA appena sbarcato a Linate da Barcellona si è presentato su una decappottabile rossa presa a nolo con al collo appesa una Contax t3 titanium nera. Una macchina fotografica analogica che recentemente celebrità come Kendall Jenner e Frank Ocean hanno tirato fuori dal dimenticatoio facendola lievitare a prezzi pazzeschi. «Mi costringo a usarla per educare lo sguardo», mi ha detto DFA, «e poi farà la differenza per il nostro reportage-gonzo». «Non so se me la sento fradèl», gli ho risposto, «non sono per niente in forma e poi non so un cazzo di design. Ormai sono fuori dal giro». «Puoi farlo, fratello!», ha urlato lui, «sarò io i tuoi occhi. Penderanno tutti dalla tua penna, in fondo sei una persona rispettabile. Scrivi su due – e ripeto due! – giornali le tue critiche letterarie. Per anni hai condotto un programma radiofonico itinerante che ha raccontato il Salone del Mobile a decine di migliaia di ascoltatori. Sei un cazzo di autorità! Fanculo la congiuntivite!». Devo ammettere che in fondo DFA non ha tutti i torti. In effetti, dopo aver passato la tardo giovinezza a vivere la Design Week solamente come un modo per ubriacarsi gratis e andare a party fenomenali, negli anni da disc-jockey radiofonico avevo finalmente capito che, come facevano parecchi in città, anch’io potevo iniziare a guadagnarci qualcosa.

Iniziarono così le folli cronache in onda che partirono proprio nel 2013 con Juke Box on the Rocks, il programma che realizzavamo per Rolling Stone e proseguirono gli anni seguenti sulle frequenze di Radio Popolare con il format quotidiano IPI, acronimo di IMPOSSIBILE PASSARE INOSSERVATI, ideato con una nota agenzia di pierre, che trasmettevamo da un Westfalia, trasformato in studio mobile, itinerando da un’inaugurazione all’altra, di distretto in distretto, con la musica sparata al massimo che fuoriusciva da gigantesche casse che avevamo affisso sul tetto del furgone. Da Palazzo Litta a Quarto Oggiaro. Con Alb, il mio socio radiofonico, eravamo abbastanza sulle cresta dell’onda all’epoca. I giornali di moda ci intervistavano, eravamo sui quotidiani praticamente tutte le settimane e collaboravamo indifferentemente con marchi di abbigliamento, onlus, gallerie d’arte, istituzioni e festival del cinema. L’appuntamento con le note pierre fu fissato in un magniloquente ufficio in via Solferino e di quella mattina ricordo che quando mi chiesero se volessi qualcosa da bere dal bar chiesi di farmi portare un Greyhound a base di vodka e succo di pompelmo a mezzogiorno solo perché lo avevo letto in Bianco di Bret Easton Ellis. Più tardi quel pomeriggio scoprii parlando con Alb quanto ci avrebbero pagato per una settimana di trasmissioni e rimasi sbalordito: «Un mucchio di soldi, cazzo!». Entrammo così dalla porta principale nel gotha del design milanese trasmettendo sull’unica radio che, vuoi per snobismo o per scarso interesse, di design fino quel momento deliberatamente non si era mai occupata. Il programma alle note pierre piacque moltissimo, al punto che decisero di coinvolgere nella squadra una videomaker che andasse in giro in tempo reale a filmare i posti che io e Alb avevamo deciso di spacciare per i più fighi della Design Week. La cosa divertente fu che la nostra guida di posti era in realtà una lista dei luoghi che frequentavamo con PopUp, la nostra trasmissione itinerante, che forse a parte il Bar Basso, poco e niente c’entravano con la wave modaiola e fluttuante del fuorisalone. Aggiungemmo anche una serie di posti inventati, tipo un locale retrò dietro Lambrate che avevamo chiamato Bud Club e un chiromante cinese disperso in via Giambellino anche se per dare più credibilità alla nostra storia ci eravamo fatti fotografare con occhiali da sole ray-ban, cravatte sottili e abiti neri, tipo i Blues Brothers, mentre addentavamo un gambo di sedano davanti a un paio di Bloody Mary, seduti ai tavolini del bar del Park Hyatt Hotel in Galleria Vittorio Emanuele. Fosse esistito un Brat Pack per giovani disc-jockey radiofonici all’epoca io e Alb ne avremmo sicuramente fatto parte: eravamo avvistati a vernissage di gallerie d’arte indipendenti e la sera tardi fotografati in certi club con politici della scena milanese, giovani designer emergenti e star della musica italiana. Non fossimo stati entrambi fidanzatissimi probabilmente avremmo anche rimorchiato alla grande ma non volevamo problemi quindi facevamo a seconda dei casi sempre la figura dei froci o dei segajoli. Non che ce ne fregasse molto a dire il vero, era solo una nuova sensazione, una nuova fase della nostra vita, come cantavano gli INXS in quel loro onnipresente singolo che faceva da colonna sonora alla vita notturna newyorkese nel 1987.

Gli snob si rifugiano altrove, dicono che non riescono a capirlo, gli altri, compresi frotte di stranieri, soprattutto olandesi e scandinavi, sniffano cocaina a qualche party esclusivo o nelle ricche discoteche del centro, calpestando la notte a ritmo febbrile

Ci sono un sacco di rottami per le strade della city in questi giorni. Nemmeno i ricchi si sentono al sicuro in questo delirio organizzato che strabocca ovunque. Gli snob si rifugiano altrove, dicono che non riescono a capirlo, gli altri, compresi frotte di stranieri, soprattutto olandesi e scandinavi, sniffano cocaina a qualche party esclusivo o nelle ricche discoteche del centro, calpestando la notte a ritmo febbrile. Un calpestio che si sente ovunque, si percepisce dappertutto. Da Brera a NoLo, passando per i basement in periferia. Questa è la situazione al Salone 2023 e gli indigeni non ne sono affatto contenti. Ci sono problemi su tutti i fronti. Il caro vita è diventato un problema, trovare una stanza per dormire costa letteralmente un occhio della testa, i profitti sono in calo, l’intero concetto di privacy personale è andato a farsi fottere e perfino il sindaco ha perso il suo proverbiale appeal. L’ha detto anche Maurizio Stocchetto al Corriere della Sera, in occasione dell’intervista per celebrare il Bicchierone del Bar Basso entrato di recente a far parte della nuova edizione del Museo del Design Italiano alla Triennale: «Da città industriale Milano è riuscita a trasformarsi e a rinnovarsi grazie anche alla moda, al design alla finanza. Soprattutto dopo Expo ha vissuto una specie di rinascimento, diventando una meta turistica. Però c’è anche il lato oscuro: è troppo cara rispetto al tenore di vita di tante persone, gli affitti sono molto alti. Il sogno milanese è un po’ in pericolo: rischia di diventare troppo esclusivo». E queste non sono il tipo di notizie che queste persone arrivate da tutto il mondo per la Design Week vogliono sentire, o anche solo pensare. L’atmosfera, i cocktail e le feste sono la linfa vitale di questa città e il flusso non deve essere interrotto per nessun motivo. Così tutti in periferia da Alcova, nel quartiere orientale di Calvairate, sempre più place to be, all’ex Macello, che sì è vero fa un po’ Downton LA ma anche molto Meatpacking District di Manhattan. Ormai, Alcova è un appuntamento fisso nelle liste delle cose da non perdere. È una mini-fiera composta da oltre 100 designer indipendenti organizzata da Joseph Grima, direttore creativo della Design Academy di Eindovhen e fondatore dello studio di architettura Space Caviar, e da Valentina Ciuffi, che gestisce una società di consulenza di design chiamata Studio Vedet. L’Alcova dell’anno scorso all’ex ospedale militare di Baggio ha collezionato 60 mila visitatori, circa il 25 per cento del numero complessivo, per quello che è stato senza alcun dubbio l’evento più grande e chiacchierato dello scorso Salone. La mossa distintiva di Alcova è quella di prendere il controllo di edifici abbandonati ai margini della città e quest’anno l’idea di scegliere l’ex macello pubblico si è dimostrata da subito vincente anche dal punto di vista simbolico, perché di fianco, per un lungo periodo, ha stazionato un gruppo di attivisti che avevano il sogno, ormai definitivamente infranto, di occupare spazi destinati alla produzione culturale indipendente. Stesso discorso vale per l’ex riformatorio di Vittoriano Viganò a Baggio, un capolavoro brutalista che ha riaperto le porte durante questa settimana dopo anni di oblio, la cui struttura era stata distrutta dai bombardamenti del 1943. Grazie alla collaborazione tra le note pierre di cui sopra, Mosca Partners e il Comune di Milano l’edificio ospiterà Reforming Future, una mostra che si svolgerà nell’ambito al progetto Design Variations 2023.

«L’80 per cento della ricchezza mondiale è qui durante questa settimana», ha detto un decoratore norvegese tutto fatto davanti al Bar Basso l’altra notte alle quattro del mattino, «è una scena molto eccitante di cui far parte». Gli affari da sempre a Milano sono semplicemente affari, anche in una giornata piovosa come oggi. Nonostante l’immagine della città di svago e lusso terminale, le persone che la vivono sono molto consapevoli dei loro soldi e tendono a salvaguardarli attentamente. Le manifestazioni di nuda avidità sono disapprovate e gli affari vengono svolti con discrezione o in privato. Alcune persone affittano le proprie proprietà immobiliari, altre passano tutto il giorno al telefono, delirando, e altre comprano manciate di cocaina veloce e trascorrono i loro pomeriggi a tirare righe lunghe e sottili muovendosi in taxi da un capo all’altro della città. «C’è il Salone!», urlano a chiunque gli si avvicini. Di tanto in tanto ci sono orribili scandali – feroci cause legali per denaro, bizzarre orge in qualche bagno di un locale in via Tortona che per l’occasione questa settimana resta aperto h24, o qualche genuino oltraggio come un’ereditiera 88enne mezza matta che cerca di sposare il suo maggiordomo cubano adolescente mentre intorno a lei fioriscono installazioni effimere o qualche conferenza stampa. È chiaramente una storia con cui un uomo dell’umore giusto può provare a divertirsi. E io sono di quell’umore, per immergermi totalmente nell’atmosfera però avrei bisogno anch’io di partecipare a questa specie di circo, urlare con i ricchi per un po’, bere gin, guidare decappottabili, sniffare cocaina e scherzare con belle lesbiche a qualche party in qualche terrazza del centro. Così via, in giro tra Palazzo Clerici in Piazza Cordusio, in Largo Treves a vedere l’opera di Agostino Iacurci nel cuore di Brera o ancora alla Fondazione Castiglioni in Piazza Castello, sempre con una birra in mano e l’occhio sinistro esploso.

Sono felice perché sto vivendo anch’io la settimana del design adesso, cercando di sentirne a pieno la sensazione e viverne l’essenza spaparanzato sul sedile di una decappottabile Chrysler rossa con di fianco DFA e la testa piena di cocaina fasulla e due belle lesbiche sul sedile dietro di noi che ridono e si raccontano barzellette in francese, con l’ultimo pezzo dei Baustelle che suona nelle casse della radio immaginando di essere tra palme reali e seta grezza, anche se siamo in circonvalla all’alba. Stiamo andando a un’orgia, in una villa a Milano 2 e le ragazze stanno bevendo champagne da una magnum che abbiamo rubato dal banco del Jamaica, il locale chic e famoso. Sono stordito dal bere, e le lesbiche agitano i loro bicchieri di champagne verso le auto della polizia che ci sfrecciano di fianco ignorandoci beatamente, ridono allegramente e fumano marijuana forte in una pipa nera mentre navighiamo lungo la circonvallazione vivendo le nostre vite come delfini… consapevoli che scene come questa sono possibili solamente durante questo periodo dell’anno, in questa esatta settimana, durante la Design Week… soprattutto con un unguento allucinogeno spalmato sull’iride.