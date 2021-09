D. Che ruolo gioca in questo un evento come il Salone del Mobile?

R. La Regione ha sostenuto economicamente e patrocinato il Salone; per noi era un segno di ripartenza non solo per la città di Milano, ma anche per tutta la Lombardia ed è per questo motivo che abbiamo insistito perché si potesse fare anche in questo periodo. Fare il Salone del Mobile vuol dire anche realizzare il Fuori Salone, significa portare gente in città e far lavorare anche i commercianti e il settore terziario che tanto hanno sofferto durante la pandemia. Il simbolo della ripartenza viene rappresentato perfettamente dalla qualità del design conosciuto e apprezzato a livello internazionale; un’eccellenza frutto dell’ingegno dei nostri imprenditori e della qualità dei lavoratori della Lombardia.