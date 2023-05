Salone del Libro, gli organizzatori difendono Lagioia: «Noi garanzia di pluralismo e libertà»

Il Salone Internazionale del Libro di Torino continua a vivere giorni di grande successo di pubblico e, contemporaneamente, è teatro di scontri politici e critiche importanti. Dopo il caso della contestazione alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, attaccata dagli attivisti climatici di Extinction Rebellion e dalle femministe di Non una di meno, in tanti in area centrodestra hanno criticato la direzione editoriale di Nicola Lagioia, all’ultima edizione da direttore della celebre manifestazione. Ora arriva la presa di posizione dello stesso Salone, che difende l’operato di direttore: «Chi attacca la direzione attacca il Salone».

Gli organizzatori: «Salone garanzia di pluralismo, libertà e indipendenza»

Come spiega La Stampa, gli organizzatori della manifestazione hanno voluto difendere Nicola Lagioia. Un chiarimento e una presa di posizione che arrivano dopo due giorni di polemiche e di duri attacchi al direttore dai partiti di centrodestra. «Il Salone è la casa dell’intero mondo editoriale che è di per sé garanzia di pluralismo, libertà, indipendenza», si legge in una nota, dove si specifica anche che il Salone «è, è sempre stato, e continuerà a essere tutt’uno con la propria direzione editoriale e con l’intera squadra di lavoro. Chi attacca la direzione e la squadra di lavoro attacca il Salone, attacca l’istituzione».

Cirio contro Lagioia: «Il Salone è di tutti»

Tra gli ultimi ad attaccare Lagioia, pur non nominandolo direttamente, spiega La Stampa, c’è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. In riferimento alla contestazione a Eugenia Roccella, che avrebbe dovuto presentare il proprio libro Una famiglia radicale, ha dichiarato: «Quello che è successo è molto grave e non deve più accadere. L’organizzazione deve garantire che chiunque al Salone possa parlare ed esprimere democraticamente le proprie idee. Perché il Salone del libro è di tutti e ciò che è accaduto è inaccettabile». Ancora più dura la deputata di FdI Augusta Montaruli, che aveva parlato di «rulli di tamburi quando andrà via Lagioia»