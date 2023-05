Salone del Libro di Torino, contestata la ministra Roccella

Al Salone del Libro di Torino per presentare Una famiglia radicale, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata dagli attivisti climatici di Extinction Rebellion e dalle femministe di Non una di meno. Alcuni si sono distesi a terra, altre di sono tolte le magliette mostrando sull’addome la scritta “Aborto libero” e “Ru426 in ogni ospedale”, altri hanno sollevato cartelli con scritto “Fuori lo Stato dalle mie mutande”, “Né le terre né i nostri corpi sono territori di conquista”, “Giù le mani dai corpi e dalla terra”.

“Fuori #Roccella dal salone”

La ministra Eugenia Roccella è stata contestata al #salonedellibro da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e ‘Non una di meno’. Le è stato impedito di presentare il libro.

Fanatiche antidemocratiche capaci solo di censurare. Ohibò! pic.twitter.com/QfZfdNMlhY — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) May 20, 2023

Contestata per la sua posizione nei confronti dell’aborto e in quanto ministra di un governo che, a fronte di una crisi climatica ormai conclamata, a detta degli attivisti continua a osteggiare qualsiasi misura volta a ridurre le emissioni, Roccella ha invitato i giovani a intervenire sul palco per spiegare i motivi della loro protesta, chiedendo alla polizia di non allontanare nessuno. Sul palco è così salita una militante, che ha letto un proclama. «Volevo un dialogo, tu hai fatto solo un intervento», le ha detto la ministra, rivolgendosi poi agli altri manifestanti: «Lottate contro l’utero in affitto insieme a noi, contro la mercificazione del corpo delle donne, lottate contro un mercato razzista dove i figli delle donne nere costano meno di quelle bianche».

«Per motivi di democrazia a voi sconosciuti lascio il palco»

A nulla è servito l’intervento di Nicola Lagioia, direttore uscente del Salone del Libro che ha tentato, inutilmente, di placare gli animi in Sala Piemonte, invitando i manifestanti a scegliere un delegato da far salire sul palco, per un dialogo civile con la ministra. Fallito il tentativo di mediazione, Roccella ha annullato la presentazione del libro. «Per motivi di democrazia a voi sconosciuti lascio il palco», ha detto abbandonando la sala. A seguito di quanto accaduto, 20 attiviste sono state identificate e denunciate per violenza privata. «Inaccettabile e gravissimo quanto avvenuto oggi al Salone del Libro di Torino nei confronti del ministro Eugenia Roccella. Non permettere ad un autore, chiunque esso sia, di poter presentare liberamente il suo libro ed esprimere il proprio pensiero perché bloccato da un gruppo di violenti, è un atto antidemocratico e illiberale, nonché un precedente pericoloso per il libero dibattito delle idee. Non è silenziando chi la pensa in maniera diversa dalla nostra che si possono affermare le proprie idee», ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Montaruli contro Lagioia, Roccella smentisce la ricostruzione

In un post su Instagram, Lagioia ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente, in quei concitati momenti, dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli: «A quel punto, pieno di imbarazzo per lei, sono sceso da un palco dove tra un po’ dovevo evitare che la deputata mi si scagliasse addosso». Una ricostruzione su cui non concorda Roccella: «Capisco che Lagioia sia uno scrittore, ma costruire una narrazione fantasy sulla realtà mi sembra un po’ eccessivo. Di fronte a un’aggressione subita e al mio invito al dialogo rivolto ai contestatori il direttore del Salone non solo non trova il modo di dire che è poco democratico impedire agli altri di parlare, ma addirittura attacca coloro ai quali è stato impedito di esprimersi. No comment».