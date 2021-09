Da Gae Aulenti e Porta Nuova fino a City Life, negli ultimi anno lo skyline di Milano si è trasformato. E Design è anche architettura. per questo in occasione della settimana del Salone del Mobile andiamo alla scoperta dei sette grattacieli che hanno rivoluzionato il profilo della città. Pur senza dimenticare i “grandi classici” come la Torre Velasca – ora chiusa al pubblico – uno dei pochi esempi di architettura post-razionalista brutalista in Italia.

La torre Diamante

Anno di costruzione: 2012

Altezza: 140m

Piani: 30

Dove: Centro Direzionale Porta Nuova/Garibaldi, tra viale della Liberazione e via Galilei

Il nome scelto per la torre deriva dalla struttura che la caratterizza, sfaccettata proprio come un diamante. Attualmente sede delle società italiane del Gruppo BNP Paribas, è correlata da due corpi più bassi, i “Diamantini”, che si pongono come elemento di continuità del grattacielo stesso formando complessivamente il vasto complesso affaristico. Il progetto si professa totalmente green: il complesso infatti è stato realizzato seguendo ferrei principi di sostenibilità ambientale e anche per gli arredi interni sono stati utilizzati materiali sostenibili.

Torre Solaria

Anno di costruzione: 2013

Altezza: 143m

Piani: 34

Dove: Centro Direzionale, Porta Nuova all’incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione

È il grattacelo residenziale più alto d’Italia, costituito da tre ali unite in un nucleo centrale attraverso cui la luce naturale si irradia in tutto il grattacielo fino al piano terra. Il grattacielo ospita 100 appartamenti dai 70 ai 260 mq, alcuni dei quali si sviluppano su più piani. Ogni appartamento è studiato per avere la massima esposizione alla luce naturale, con ampie vetrate che si affacciano su terrazze che sono dei veri e propri giardini pensili.

Palazzo Lombardia

Anno di costruzione: 2010

Altezza: 161m

Piani: 43

Dove: piazza Città di Lombardia, adiacente via Melchiorre Gioia

Il palazzo, sede degli Uffici Regionali Centrali, ha una struttura composta da un sistema di quattro edifici curvilinei. Gli spazi istituzionali destinati alla funzione pubblica sono resi vitali dalla presenza di aree centrali dedicate a mostre, manifestazioni ed eventi. Il progetto ha previsto l’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia, puntando al massimo risparmio energetico e ad un profilo di alta sostenibilità ambientale.

Torre Libeskind

Anno di costruzione: 2020

Altezza: 175m

Piani: 31

Dove: CityLife

La torre Libeskind o torre PwC, Insieme alla Torre Isozaki (il Dritto, o Torre Allianz) e alla Torre Hadid (lo Storto, o Torre Generali), sovrasta il complesso edilizio più famoso di Milano, City Life. Denominata anche “il Curvo” per via della sua forma, fa parte dell’intervento di riqualificazione della storica Fiera Campionaria di Milano. La Torre Libeskind disegna una porzione di sfera ideale che avvolge e completa la Piazza Tre Torri. Il grattacielo conta 34 livelli complessivi, 30 fuori terra e 4 interrati. È un edificio di eccellenza nel campo della sostenibilità: la struttura, gli impianti, e la tecnologia sono stati progettati per minimizzare i consumi energetici e di acqua e massimizzare il comfort ambientale delle persone che lo vivranno. Offre spazi innovativi, espressione di una cultura organizzativa che promuove la condivisione e un ambiente di lavoro moderno e stimolante.

Torre Hadid (Generali)

Anno di costruzione: 2017

Altezza: 177m (192 con l’insegna Generali)

Piani: 44

Dove: CityLife

La torre Hadid o torre Generali (sede degli uffici di Milano del Gruppo Generali) è uno dei tre grattacieli, il secondo per altezza, previsti nel progetto CityLife, il cui scopo è la riqualificazione della zona dell’ex Fiera di Milano. L’edificio è inserito in un ampio parco pubblico e confina con il centro commerciale “CityLife Shopping District”. Prende il soprannome “lo Storto” per la sua caratteristica distintiva: la torsione dell’edificio che viene attenuata sempre più con l’aumentare dell’altezza, fino a raggiungere la verticalità.

Torre Isozaki (Allianz)

Anno di costruzione: 2015

Altezza: 209m (249 con l’antenna RAI)

Piani: 50

Dove: CityLife

La Torre Isozaki o Torre Allianz è l’edificio più alto d’Italia per numero di piani ed è stato eletto da Emporis il terzo grattacielo più bello per il 2015. Con il soprannome di “il Dritto”, insieme a “il Curvo” e “lo Storto”, forma il gruppo delle tre Torri nel complesso Citylife.

Con un sistema modulare che sale e un doppio vetro leggermente bombato, ai nostri occhi risulta una form estremamente dinamica che cresce costantemente. Ogni suo piano è completamente illuminato da luce naturale, con vista panoramica.

Torre Unicredit

Anno di costruzione: 2011

Altezza: 231

Piani: 31

Dove: Centro Direzionale di Milano, a ridosso di corso Como e della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi

Siamo giunti finalmente al grattacielo più alto di Milano, nonché il secondo grattacielo più alto d’Italia secondo i criteri “highest occupied floor e height to tip”. La Torre Unicredit, o Unicredit Tower, è divenuta ben presto un simbolo di Milano, grazie soprattutto alla sua imponente guglia che può assumere diverse colorazioni a seconda di celebrazioni e ricorrenze. La torre, in realtà, si compone di tre diversi edifici di altezza diverse che vanno a chiudersi a semicerchio intorno alla nuova Piazza Gae Aulenti. Nel 2012 si è classificata all’ottavo posto dei dieci palazzi più belli in assoluto secondo l’Emporis Skyscraper Award, premio per l’eccellenza architettonica che stabilisce ogni anno il “miglior nuovo grattacielo per design e funzionalità”.