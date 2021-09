L’edizione 2021 del Salone del Mobile viene inaugurata con un evento speciale: un format innovativo per un Salone altrettanto fuori dagli schemi – a partire dalle date in cui si svolge, ma non solo. Triennale Milano sarà l’hub milanese di Supersalone, nome scelto per il progetto espositivo che vanta un palinsesto ricco di mostre ed eventi inediti. Il Palazzo dell’Arte di Milano, sede dell’istituzione culturale, per l’occasione prolungherà i suoi orari di apertura dalle 11:00 alle 22:00 (con un’apertura straordinaria lunedì 6 settembre). «Oggi più che mai Triennale vuole essere simbolo e riferimento della ripartenza culturale per la città di Milano e per tutta l’Italia», ha spiegato Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano e ideatore di Supersalone.

Il programma di Triennale Milano

Ecco ciò che Triennale Milano ha in programma durante l’edizione 2021 del Salone del Mobile:

Il Salone / la Città (4 – 12 settembre)

Il Museo del Design Italiano di Triennale in collaborazione con Mario Piazza racconta tramite questo progetto espositivo le produzioni culturali del Salone in città che nel corso degli anni hanno comunicato il design al pubblico degli appassionati.

Carlo Mollino. Allusioni Iperformali (4 settembre – 7 novembre)

Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, presenta gli arredi di Casa Albonico a Torino realizzati tra il 1944 e il 1946: un’esplorazione nelle forme del secondo futurismo, nella fisica e nell’aerodinamica.

Fittile. L’artigianato artistico italiano nella ceramica contemporanea (4 settembre – 31 ottobre)

Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte proseguono la loro collaborazione annuale con un viaggio attraverso la ceramica artistica italiana: tipologie, tecniche, materiali, botteghe e autori del territorio nazionale di una ricchezza e diversità uniche al mondo.

Le mostre (4 – 12 settembre)

Sarà possibile assistere a due esposizioni dedicate a Enzo Mari (con il racconto dei suoi 60 anni di attività da progettista, artista critico e teorico) e a Vico Magistretti (che ripercorre l’intera opera dell’architetto e designer che proprio nel Palazzo dell’Arte ha iniziato la sua carriera).

Per gli appassionati di arte contemporanea, Les Citoyens, uno sguardo di Guillermo Kuitca sulla collezione della Fondation Cartier pour l’art contemporain presenta una selezione di 120 opere di 28 artisti della collezione di Fondation Cartier.

Museo del Design Italiano rinnovato

Dopo un restauro e un arricchimento risalente a luglio, il Museo del Design Italiano ospita ora un ricco apparato di testi e approfondimenti su poetica e contesto in cui le opere sono state progettate. Non mancano inoltre materiali grafici e fotografici, molto spesso inediti, provenienti dagli Archivi di Triennale Milano.

Triennale Estate (maggio – ottobre)

Prosegue anche nel mese di settembre la programmazione di Triennale Estate con mostre ed eventi organizzati all’interno del Giardino di Triennale.