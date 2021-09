Salone del Mobile 2021 e Green Pass: le regole anti-Covid per accedere in fiera

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, il Salone del Mobile 2021 vuole essere il motore della ripartenza non solo del settore, ma dell’intera città di Milano. Dunque, un Supersalone dalla valenza anche simbolica che apre le proprie porte nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid che regolano gli eventi fieristici.

Salone del Mobile 2021: le regole anti-Covid

L’accesso al quartiere fieristico sarà consentito esclusivamente con l’esibizione del Green Pass o del Certificato COVID digitale dell’UE che comprova una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione (anche a partire da 15 giorni dalla prima dose di vaccino)

(anche a partire da 15 giorni dalla prima dose di vaccino) completa guarigione dopo il contagio (entro i 6 mesi precedenti)

(entro i 6 mesi precedenti) esito di un tampone negativo (molecolare o antigenico/rapido) con validità di 48 ore dall’ora del prelievo

In assenza del certificato, sono ritenute valide le certificazioni verdi emesse dai paesi dell’area Schengen e da altre nazioni con certificazione equivalente(USA, Giappone, Canada e Israele) o i certificati con esito di un tampone negativo con validità di almeno 48 ore dall’ora del prelievo. Per l’accesso in Fiera Milano sono obbligatori il rilevamento della temperatura corporea (è vietato l’accesso con temperatura uguale o superiore a 37,5°C) e l’utilizzo della mascherina.

Salone del Mobile 2021: igiene e sanificazione

Particolare attenzione verrà posta al rispetto delle condizioni igieniche e alla sanificazione dei vari ambienti. Saranno disponibili distributori di gel disinfettante agli ingressi, nei punti di passaggio, in tutte le aree di ristoro e presso i servizi igienici. Sarà garantita la sanificazione degli ambienti e intensificata l’attività di pulizia e disinfezione di tutti gli spazi comuni e delle superfici di maggior contatto (maniglie, corrimano, interruttori, ecc.). Nei guardaroba saranno disponibili appositi sacchetti in cui dovranno essere riposti gli indumenti e gli oggetti personali da lasciare in custodia. Saranno escluse le funzioni di ricircolo dell’aria per favorire un’adeguata aerazione e ricambio dell’aria negli ambienti.

Salone del Mobile 2021: capienza massima e ticket digitali

Non sarà possibile acquistare i biglietti in Fiera: per ottenere il controllo delle presenze e il rispetto del numero massimo giornaliero di partecipanti in base alla capienza degli spazi è stata adottata infatti la sola biglietteria digitale.