Il Salone del Mobile.Milano non è solo la più importante esposizione al mondo rivolta al comparto del legno-arredo, ma è una realtà che lega creatività, ingegno e industria, declinandone l’offerta in segmenti specifici, che abbracciano il mondo della casa e del lavoro. Dal decoro alle nuove tecnologie, dall’illuminazione all’ambiente bagno, dall’architettura d’interni alla cucina, centro domestico per eccellenza, il sistema arredo si esalta in nuove forme e moderne soluzioni che coniugano efficienza e sostenibilità.

Salone internazionale del Complemento d’Arredo, oggettistica d’eccellenza

In questo senso dal 1989, anno della sua comparsa, il Salone internazionale del Complemento d’Arredo riveste un ruolo di primo piano, completa l’offerta del Salone del Mobile con un ampio assortimento di proposte per un’oggettistica d’eccellenza. Oltre 200 espositori presentano un’articolata varietà di soluzioni per ridisegnare gli spazi, dal design moderno a quello più classico, pronti ad andare incontro a ogni stile e tendenza.

Workplace3.0, lavoro all’insegna del confort

Se la casa è il luogo del relax, l’ufficio è il luogo dove – smart working permettendo – si finisce per trascorrere la maggior parte della giornata. Offrire ad aziende e dipendenti l’ambiente più confortevole possibile è l’obiettivo del salone dedicato all’ambiente di lavoro, che nel 2015 si è rinnovato e ha assunto il nome di Workplace3.0. Design e tecnologia al servizio di uno spazio flessibile e dinamico aperto, orientato alla condivisione professionale e alla possibilità di contaminazione con altre attività quotidiane.

Euroluce, se si accende la lampadina

Più di 420 espositori, di cui la metà esteri, presentano al Salone Internazionale dell’Illuminazione la cultura di progetto e l’innovazione nel campo della luce. Risparmio energetico ed eco-sostenibilità sono i principi cardine delle proposte di Euroluce che dall’illuminazione per interni ed esterni, allargano il raggio d’azione verso il mondo degli spettacoli, degli eventi o il comparto ospedaliero.

1.Project, sugli scudi l’architettura d’interni

C’è poi chi ha fatto della multisettorialità il proprio mantra. È il caso di 1.Project che elaborando un nuovo modo di pensare, propone uno spazio trasversale in cui valutare e scegliere gli ultimi ritrovati in tema di design, soluzioni decorative e tecniche per gli interni. Spazio ai prodotti per il wellness, i tessuti, i rivestimenti e le finiture. Ma anche all’illuminazione e alle soluzioni acustiche. 1. Project sfoggia un’eterogeneità di proposte, avvicinando i mondi del retail, a progettisti e aziende, il tutto sempre all’insegna della ricerca dell’eccellenza manifatturiera e dei nuovi concept.

Eurocucina / FTK – Technology for the Kitchen, il top ai fornelli

Cambiando genere, il Salone Internazionale dei Mobili per cucina, insieme all’evento collaterale FTK-Technology for the Kitchen – dedicato agli elettrodomestici da incasso –, è lo spazio riservato alle cucine di alta qualità. Nato nel 1974, da allora esalta l’ambiente destinato alla preparazione e alla consumazione dei cibi, ribadendo come si tratti del centro domestico per antonomasia, ambiente di relazioni e socializzazione. FTK misura lo stato dell’arte della tecnologia degli elettrodomestici da incasso, attraverso modelli e soluzioni concepite da aziende che puntano sulla ricerca come punto di forza.

Salone Internazionale del Bagno, obiettivo relax

Da una stanza all’altra, il Salone Internazionale del Bagno è diventato rassegna autonoma nel 2006 ed è la più giovane tra le manifestazioni. Comfort, benessere e sostenibilità, voglia di efficienza e risparmio sono i comandamenti a cui non si è mai smesso di ubbidire. Mettendo l’arte al primo posto, fatta di colori e accessori, che regalano emozioni ed esaltano l’ambiente. D’altronde è ciò che chiede chi è alla ricerca di uno spazio che nel corso degli anni ha cambiato prospettiva, trasformandosi da luogo di servizio a epicentro del relax.

Salone Satellite, trionfo di giovani

Esposizione per tutti gusti, ma anche per tutte le età. Dal 1998 il Salone Satellite è il luogo di incontro per eccellenza tra imprenditori-talent scout e i più promettenti progettisti under35. Numerosi prototipi presentati nelle edizioni precedenti sono stati messi in produzione e molti dei designer che vi hanno partecipato sono successivamente diventati nomi affermati del panorama del design. Dal 2010 è stato indetto il concorso SaloneSatellite Award per favorire l’incontro tra i giovani progettisti e le aziende espositrici.

Miami, Mosca e Shangai, un Salone mondiale

Non solo italia, infine. Dal 2005 a Mosca, dal 2016 a Shangai. Il Salone del Mobile.Milano Moscow si svolge nel mese di ottobre nei padiglioni di Crocus Expo, il principale quartiere fieristico della Russia. Più di 240 aziende, di cui 202 italiane, hanno partecipato all’edizione 2019. In Cina il Salone ha preso il via cinque anni fa all’interno del SEC, Shangai Exhibition Centre. All’ultimo appuntamento hanno partecipato 127 aziende espositrici e 25 nuovi marchi. Nel 2019 è sbarcato anche a Miami in occasione dell’evento “A Dreamscape of Italian Design” organizzato insieme al Consolato Generale d’Italia e Agenzia ICE nell’ambito di Art Basel Miami.