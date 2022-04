Caso salmonella, altri prodotti Kinder ritirati in Italia

Il ministero della Salute ha diffuso altri avvisi riguardanti alcuni prodotti Ferrero a marchio Kinder, che saranno precauzionalmente ritirati dal mercato. Sono settimane complicate per il colosso del mercato dolciario, dovuti ai casi di salmonella in Inghilterra, Irlanda e altri Paesi europei. Dopo il ritiro degli ovetti Kinder sorpresa dal mercato inglese e la chiusura dello stabilimento di Arlon, in Belgio, anche in Italia sono scattati i ritiri dal mercato di alcuni prodotti. Gli ultimi avvisi risalgono al 22 aprile e si tratta di Kinder Happy Moments Minimix e del Peluche coniglio Maxi Mix al cui interno ci sono i Kinder Schoko Bons, già ritirati nelle scorse settimane.

L’ultimo richiamo del ministero della Salute: «Rischio microbiologico»

Negli avvisi di richiamo del ministero della Salute si legge che i Kinder Happy Moments Minimix, in confezione da 162 grammi, e il Peluche coniglio Maxi Mix, che contiene Kinder Schoko Bons, sono precauzionalmente ritirati per «rischio microbiologico» e «possibile presenza di salmonella». Negli stessi giorni sono stati segnalati anche prodotti di altri marchi, come le uova di Pasqua marchio Loving, prodotti da Gfm Oliviero f.lli srl per «possibile presenza di latto-derivanti nel prodotto, non dichiarati in etichetta».

Gli altri richiami il 20 aprile

Cinque giorni fa, il 20 aprile, il ministero della Salute aveva inserito altri prodotti nella lista di quelli che sono stati richiamati precauzionalmente. Si tratta del Kinder Happy Moment da 162 grammi, oltre agli altri Happy Moments, ai Mini Eggs e al Kinder Mix. Nella gran parte dei casi, i prodotti sono usciti dallo stabilimento di Arlon in Belgio.

Il 14 aprile il comunicato sulla salmonella

Le cause della salmonella sono state riscontrate già a fine 2021, con la parziale chiusura dello stabilimento di Arlon dopo tracce di virus all’interno di un serbatoio di latticello. Poi, però, la situazione si è stabilizzata, prima dell’esplosione dei casi nel Regno Unito. Il sequenziamento belga ha portato alla chiusura di Arlon e alla morte di un bambino anche in Italia.