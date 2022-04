Salmonella negli ovetti Kinder: scoperta la causa

Ferrero ha scoperto cosa ha causato il focolaio di salmonella che ha coinvolto oltre 150 bambini dopo aver ingerito ovetti Kinder sorpresa. Dopo il ritiro di diversi lotti provenienti da uno stabilimento in Belgio e la chiusura dello stesso pochi giorni dopo, adesso arrivano le cause dell’infezione. Sembra che il ceppo di salmonella sia stato rilevato in un serbatoio di latticello.

Il rapporto di Efsa ed Ecdc

Gli episodi gravi di infezione da salmonella riguardano i bambini sotto i dieci anni e i Paesi coinvolti sono molteplici. Dopo Inghilterra e Irlanda, sono stati rilevati casi anche in Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Belgio. «Il focolaio è in evoluzione e finora i bambini sono stati i più a rischio di infezioni gravi tra i casi segnalati. I richiami e i ritiri lanciati in tutto il mondo ridurranno il rischio di ulteriori infezioni», si legge nel rapporto egli esperti di Efsa ed Ecdc. Adesso serviranno indagini approfondite per tracciare la contaminazione. Il rischio è che materie prime contaminate siano arrivate in altri stabilimenti.

La causa in un serbatoio di latticello

Il ceppo di salmonella è stato rilevato già nel dicembre 2021 in un serbatoio di latticello nello stabilimento incriminato. Dopo aver adottato tutte le norme igieniche del caso, i test hanno evidenziato una negatività al batterio e per questo la produzione e la distribuzione hanno ripreso il proprio normale ciclo. A fine marzo, però, i primi casi di salmonella collegati al sequenziamento belga. Le segnalazioni sono aumentate intorno al 2 aprile e l’8 l’autorità per la sicurezza alimentare in Belgio ha ritirato l’autorizzazione alla produzione.

Italia fuori pericolo

Al momento non c’è l’Italia nei dieci Paesi colpiti dalla salmonella. Ciò nonostante il Ministero della Salute ha inserito sul proprio sito un avviso pubblico in cui comunica il ritiro delle uova di Pasqua Kinder Sorpresa Maxi nelle versioni Puffi e Miraculous. Questi due prodotti sembrano essere stati realizzati proprio all’interno dello stabilimento di Arlon e per questo, precauzionalmente, sono stati ritirati.