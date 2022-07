Salmo, debutto show a San Siro: in 50mila allo stadio e pace fatta con Fedez

Salmo debutta a San Siro ed è un esordio da showman vero. Il rapper torna ad esibirsi dal vivo dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia e lo fa da primo artista nel panorama rap ad esibirsi in uno stadio. E che stadio: un tempio, quello di Milano, che lo accoglie con oltre 50mila persone a cantare e ballare la sua musica. Un concerto di oltre due ore con Salmo, nome d’arte utilizzato da Maurizio Pisciottu, grande protagonista a tutto tondo. E c’è stato spazio anche per altri grandi artisti come Blanco, Nitro, Noyz Narcos ed Ensi, oltre che per un altro momento iconico: la pace sancita pubblicamente con Fedez.

Salmo incanta San Siro

Gli show di Salmo non sono mai banali, ma entrare a San Siro di fronte a 50mila persone, come primo rapper italiano della storia musicale del Paese ed esibirsi da solista in uno stadio, non era semplice. Lui resta fedele a se stesso: anticonformista, scenografico e senza paura, autentico come lo vuole il suo pubblico. Salmo canta tutti i suoi successi, partendo dagli inizi e arrivando a hit dell’album Flop. Il rapper fa di tutto. Il concerto è aperto da Lazza, lui poi infiamma San Siro con musica e look stravaganti, come la tunica nera da sacerdote per cantare A Dio. Al suo fianco, oltre alla band Le Carie, saliranno a rotazione anche Blanco, Nitro, Noyz Narcos ed Ensi. Il cantante di Olbia non sbaglia nulla e il suo show è già memorabile.

La pace con Fedez

E oltre la musica, c’è anche la parte di spettacolo. Salmo fa pubblicamente pace con Fedez dopo la lite di un anno fa in occasione del suo flash-mob a Olbia. Lo chiama sul palco e spiega: «Vi ricordate quel litigio con Fedez? È un gioco, non ci vogliamo mai veramente male, anzi ci si becca e abbiamo fatto la pace. Diciamo che siamo diventati amici». Curiosamente la pace arriva a poche ore dalle rispettive liti con lo stesso antagonista, Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha litigato con Fedez a causa della foto del cantante con il celebre steward del LoveMi. Con Salmo, invece, la polemica risale proprio all’epoca del flash-mob ad Olbia, quel concerto abusivo definito «un errore» dalla giornalista. Lui pochi giorni fa, ha storpiato il suo cognome e la polemica si è riaccesa.