Salmo: biografia e canzoni del rapper in duetto con Shari a Sanremo 2023

Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, è un rapper di origine sarda nato a Olbia nel 1984. Nome, quello artistico, che deriva da Salmonlebon e ricorda Simon Le Bon, il cantante dei Duran Duran – ma il cantante ha tenuto a precisare che non è un omaggio all’artista inglese. Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 duetterà con Shari Noioso, che considera Salmo il suo “direttore artistico”. I due sono pronti a dimostrare sul palco dell’Ariston la loro chimica con un medley di brani di Zucchero.

Chi è Salmo: biografia e canzoni

Salmo ha mosso i suoi primi passi sulla scena rap come solista nel 2004, quando ha pubblicato il primo demo Sotto pelle. Dopo essersi affermato nel 2011 con l’album The Island Chainsaw Massacre, l’anno seguente ha partecipato al Machete Mixtape (autoprodotto dalla Machete Empire Records, la sua casa di produzione) insieme ad altri rapper come Ensi, Bassi Maestro, Clementino e MadMan. All’interno del disco è presente il brano Vai Jack!, un dissing rivolto a Pino Scotto, un cantante rock italiano.

Sempre nel 2012 esce l’album Death USB e Salmo si aggiudica anche il premio Best Crossover agli MTV Hip Hop Award. L’anno dopo esce Midnite, che debutta al primo posto nella classifica italiana degli album. Il 18 dicembre 2015 pubblica il singolo 1984, interamente composto dal rapper stesso e promosso dal relativo videoclip uscito nello stesso giorno; contemporaneamente all’uscita del singolo è stato annunciato il quarto album in studio, Hellvisback, uscito il 5 febbraio 2016. I suoi due ultimi album sono Playlist (2018) e Flop (2021).

Nel 2016 si è spinto anche verso il cinema e ha debuttato prima nel film Zeta – Una storia hip-hop, regia di Cosimo Alemà, e poi nel corto Nuraghes S’arena di Mauro Aragoni. Ha proseguito nel 2021 con Waterworld Music Festival, con la regia di Giorgio Testi, e con la serie tv Sky Blocco 181.

Il duetto con Shari a Sanremo 2023

Salmo salirà sul palco dell’Ariston per esibirsi con Shari che, secondo alcuni rumors, sarebbe anche la sua nuova fiamma. Tutto è nato da alcune foto pubblicate a Capodanno in sua compagnia che hanno fatto ipotizzare ad una love story, ma per ora non ci sono state conferme né smentite dai diretti interessati. I due interpreteranno un medley di canzoni di Zucchero intitolato Hai scelto il diavolo in me.