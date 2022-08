Lo scrittore Salman Rushdie è stato accoltellato a New York durante un evento

Lo scrittore e saggista indiano Salman Rushdie è stato accoltellato sul palco della Chautauqua Institution a New York, poco prima che parlasse a un evento pubblico. Paura e sgomento tra i tanti presenti, per una scena che è stata subito segnalata alle autorità e sui social, dove circolano video e foto. Presente anche un giornalista dell’Associated Press, che ha raccontato la vicenda. Lo scrittore è caduto a terra e non si conoscono ancora le sue condizioni.

Salman Rushdie accoltellato a New York

Durante la presentazione e quindi poco prima del suo intervento sul palco, Salman Rushdie è stato raggiunto da un uomo, che lo ha prima violentemente colpito e poi accoltellato. Un’aggressione improvvisa e violenta, di cui ancora non si conoscono le cause e gli effetti. Rushdie, scrittore indiano naturalizzato britannico, ha per decenni ricevuto minacce di morte dopo la pubblicazione del suo I versi satanici. L’aggressore sarebbe stato immediatamente trattenuto e adesso è in mano alla polizia newyorkese. Si attendono bollettini sulla salute del saggista.

Salman Rushdie, la carriera e il caso de I versi satanici

Nato a Bombay il 19 giugno 1947, Salman Rushdie discende da una famiglia benestante dardica di fede islamica. La sua è una lunga carriera, ispirata addirittura da ragazzino dalla visione del Mago di Oz. La sua opera più celebre risale al 1988 ed è appunto I versi satanici. Si tratta di una storia fantastica che allude alla figura di Maometto. Per questo ha generato le ire del mondo musulmano, tanto da ricedere nel febbraio del 1989 una fatwā decretata dall’ayatollah Ruhollah Khomeini, leader iraniano che lo ha condannato a morte. E le minacce nel corso degli anni sono state tante. Sulla testa di Salman Rushdie è stata addirittura messa una taglia da parte di un cittadino, prima della sua fuga nel Regno Unito, dove vive sotto protezione. Perfino i traduttori in lingue straniere dell’opera sono finiti sotto l’attacco di alcuni emissari del regime iraniano.