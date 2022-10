Salman Rushdie ha perso un occhio e l’uso di una mano

Lo scrittore angloindiano Salman Rushdie ha perso la vista da un occhio e non può più usare una mano. Lo ha detto il suo agente Andrew Wylie, in un’intervista al quotidiano spagnolo El País, a margine della Fiera internazionale del libro di Francoforte. Rushdie è stato accoltellato il 12 agosto, mentre era sul palco per fare un discorso sulla libertà artistica alla Chautauqua Institution, nello stato di New York. «Le sue ferite sono profonde. Ha perso la vista da un occhio, dove è stato pugnalato. Ha subito tre gravi lesioni al collo e ha perso la funzionalità in una mano, perché i nervi sono stati recisi dalle coltellate. E ha subito altre 15 ferite alla schiena e al busto».

I versi satanici e la fatwa emessa da Khomeini

«Ha subito un attacco brutale», ha detto Wylie, rifiutato di rivelare se l’autore de I versi satanici sia ancora in ospedale: «Non posso dare alcuna informazione su dove si trovi. Sopravviverà. Questa è la cosa più importante». Rushdie è diventato famoso in tutto il mondo nel 1989, quando a seguito della pubblicazione del romanzo I versi satanici, l’allora ayatollah iraniano Ruhollah Khomeini emise una fatwa ordinando la sua uccisione, in quanto colpevole di blasfemia nei confronti di Maometto e del Corano. Messo sotto protezione dalla polizia inglese per oltre un decennio, agli inizi degli Anni Duemila, lo scrittore si è poi trasferito a New York.

Chi è Hadi Matar, l’autore dell’aggressione

La polizia ha identificato l’autore dell’aggressione in un uomo di 24 anni, Hadi Matar, nato in California e, secondo le fonti della polizia, con «simpatie per l’estremismo sciita» spesso espresse sui social media. L’autore dell’accoltellamento si è dichiarato non colpevole quando è comparso in tribunale il 18 agosto, dichiarando di aver tentato di uccidere lo scrittore perché avrebbe offeso l’Islam.