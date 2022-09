Sallusti contro Telese: «Vuoi stare zitto? Coi comunisti non si può parlare»

«Ma basta! Ma vuoi stare zitto? Io t’ho interrotto? Smettila di essere quello che sei! E che caspita! Fai demagogia, coi comunisti non si può parlare!». Così il giornalista Alessandro Sallusti risponde a Luca Telese, reo di averlo interrotto mentre il direttore sta parlando con Myrta Merlino, durante una puntata della nota trasmissione di La7 L’Aria che Tira. Stizzito, Sallusti ha poi lasciato la trasmissione, dichiarando che non fosse possibile parlare.

Sallusti contro Telese: cosa è successo

«Siamo in uno stato di diritto, l’esproprio non è previsto» stava dicendo Sallusti, quando Telese ha commentato con un: «Eh vabbé». «Va beh niente, parliamo di società quotate in borsa, si alza un azionista…» prosegue Sallusti, ma purtroppo non basta. «Neanche il profitto di guerra, è parassitismo, in Francia hanno nazionalizzato» prosegue Telese.

«Luca, hai già parlato, fammi parlare» chiede Sallusti. Dopo un po’, però, arriva un’altra interruzione. «Basta, non fare quello che sei. E che caspita, e basta. Ma vuoi stare zitto? Io non ti ho interrotto». La situazione è degenerata e, dopo diverse interruzioni da parte di Telese, Sallusti ha lasciato perdere e ha preferito lasciare la trasmissione.

L’abbandono di Sallusti

«Con i comunisti non si può parlare, cosa vuoi parlare?» conclude Sallusti, nonostante anche Myrta Merlino chieda a Telese di lasciarlo parlare. Poco prima, Sallusti era stato chiamato a commentare la vicenda in Ucraina: «Non dimentichiamoci che tanti italiani sono molto scettici rispetto a stare, giustamente, senza se e senza ma dalla parte dell’Ucraina. C’è anche una certa stanchezza. La gente ha altri problemi» aveva detto Sallusti.

«(…) hanno la firma di Mario Draghi e dell’Ue. Agli italiani non interessa il fascismo, l’Ucraina e altro, interessa la bolletta. E l’unico che l’ha capito si chiama Conte» ha ricordato. Alla fine, Sallusti è andato via per via delle interruzioni, mentre la puntata è andata avanti senza di lui.