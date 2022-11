Salerno, nonna uccisa dalla nipote di 16 anni con una coltellata

Una vera e propria tragedia si è consumata in provincia di Salerno, precisamente a Capaccio. A causa di una lite, una ragazza di 16 anni ha ucciso a coltellate la nonna. La ragazza è stata fermata dai Carabinieri ma per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, non spiegando il movente dell’omicidio.

L’omicidio della nonna

Un’anziana di 76 anni è stata uccisa lunedì sera in un’abitazione di via Tavernelle, a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno. I Carabinieri hanno tratto in arresto la nipote di 16 anni vale a dire la principale sospettata dell’omicidio. La 16enne ha colpito la nonna con sette coltellate e ben quattro alla schiena. Il corpo della nonna è stato trovato vicino all’ingresso della sua abitazione. Si presume che la causa scatenante per aver compiuto questo gesto estremo sarebbe una lite furiosa tra nonna e nipote, ma non sono ancora chiari tutti i particolari.

In queste ore i militari della compagnia di Agropoli e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, diretti dai comandanti Fabiola Garello e Luigi Aurelli, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio e scoprire il movente.

Le indagini continuano ma la ragazza non ha aperto bocca

La ragazza è stata rintracciata poco tempo dopo l’omicidio. La giovane era in strada in provincia di Salerno con gli abiti insanguinati, in lacrime. Secondo la sua versione, sarebbe stata colpita dalla nonna e lei avrebbe reagito di conseguenza. Durante il litigio la ragazza ha riportato una lieve ferita a un braccio per la quale è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti.

L’arma è stata presa e sequestrata dalle forze dell’ordine. Le indagini sono sotto la supervisione della Procura per i minorenni di Salerno. La ragazza per ora non ha parlato più sull’episodio e non ha voluto rivelare altri dettagli importanti. Figlia di una famiglia per bene, studentessa in un liceo classico, frequenta il quarto anno con buoni voti quindi il suo atteggiamento è anomalo.