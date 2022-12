Salerno, bigamo senza saperlo: va al suo matrimonio Comune ma è già sposato

Ha dell’incredibile ciò che è successo nella città di Salerno. Infatti, nella località campana, un uomo di 39 anni, ha scoperto di essere già sposato al momento del suo matrimonio. L’uomo allora ha cercato di rivolgersi al tribunale denunciando un falso atto di matrimonio, ma il Tribunale ha respinto l’istanza di annullamento dell’atto coniugale.

L’assurda vicenda dello sposo bigamo di Salerno

Scandalo davvero assurdo a Salerno, dove un uomo è andato al comune per dare promessa per il suo matrimonio, ma ha ricevuto una risposta particolare: era già sposato. Il 39enne di Salerno ha scoperto che le precedenti nozze risalgono a 8 anni fa con una giovane sconosciuta di Santo Domingo.

L’uomo, ha fatto la scoperta di tutto ciò il 15 luglio di due anni fa. Ancora oggi, ha continuato a sostenere fermamente di essere ignaro di questa funzione e di non conoscere e avuto contatti con la donna. Per questo, il 39enne ha fatto denuncia per la falsità dell’atto di matrimonio e si è affidato agli organi competenti. Comunque, siccome il falso matrimonio è andato avanti per 8 anni, il reato è prescritto e il Tribunale ha così respinto l’istanza di annullamento.

Cosa rischia la «falsa moglie»

La falsa moglie, se l’atto di matrimonio dovrebbe essere realmente falso, potrebbe avere delle conseguenze legali. Infatti, all’articolo 556, si legge che «chiunque, legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Inoltre, «la pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei». Ora, il nuovo matrimonio dell’uomo di Salerno dovrà attendere. La «sposa fantasma», intanto, si è trasferita a Legnano, in provincia di Milano, ed è stata segnata sul registro degli indagati. Le accuse di reato che pendono sulla persona sono la sostituzione di persona e falso ideologico.