Serie A: Salernitana-Verona: arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Sarà una partita delicata quella tra Salernitana-Verona, soprattutto per i campani che, dopo quattro sconfitte consecutive, attualmente, sono ultimi in classifica a zero punti. Diverso, invece, è l’umore in casa Hellas dove la squadra è galvanizzata dalla vittoria contro la Roma nella precedente giornata di campionato.

Salernitana-Verona, dove vedere la partita

Fischi d’inizio previsto alle 18.30, in casa della Salernitana, allo stadio Arechi. La partita Salernitana-Verona si potrà vedere su DAZN. Telecronaca di Federico Zanon, accompagnato dal commento tecnico di Fabio Bazzani.

Salernitana-Verona, le probabili formazioni

Salernitana, probabile formazione

Dovrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo con cui Fabrizio Castori farà scendere in campo la sua squadra contro il Verona. Tra i pali Belec con davanti il trio Gyomber, Strandberg e Gagliolo. A centrocampo dovrebbero esserci Kechrida e Ranieri a posizionarsi sugli esterni, mentre in mediana toccherà a Mamadou e Lassana Coulibaly. Il duo Djuric e Bonazzoli in attacco e, alle loro spalle, Ribery a supporto, in veste di trequartista.

Salernitana: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

Verona, probabile formazione

Buona la prima per l’allenatore Igor Tudor, presentatosi ai tifosi con la vittoria per 3-2 contro la Roma di Mourinho. Ora l’obiettivo è dare continuità al risultato positivo dell’ultima giornata. Il tecnico dovrebbe mantenere il 3-4-2-1 con in difesa Dawidowicz, Günter e Magnani a protezione del portiere Montipò. La linea di centrocampo dovrebbe prevedere Faraoni, Bessa, Ilic e Lazovic. In avanti Simeone sarà unica punta, e punto di riferimento dell’attacco, con Barak e Caprari alle sue spalle.

Verona: Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Salernitana-Verona, chi arbitra la partita

Il match sarà diretto dal Sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Il fischietto toscano, di grande esperienza anche nel campo internazionale, sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Liberti e Yoshikawa. Il quarto uomo sarà Santoro, mentre al VAR agiranno Ghersini e Imperiale.