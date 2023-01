Salernitana, Nicola esonerato dopo il tracollo di Bergamo

Il tecnico Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. Il coach che la scorsa stagione è stato protagonista salvando il club dalla retrocessione è stato esonerato in seguito alla clamorosa sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo. Ora il club deve decidere il destino dello staff tecnico e degli stretti collaboratori. Nicola aveva l’accordo di restare sulla panchina, da contratto, fino al prossimo campionato, tuttavia nel contratto sembra che sia stata inserita anche una clausola che va a vantaggio del club. La Salernitana valuta i candidati alla panchina e nel frattempo si prepara per affrontare il derby contro il Napoli alla prossima di campionato.

L’esonero di Nicola e la nota del club

Davide Nicola lascia la panchina della Salernitana dopo 18 partite giocate. Il club ha deciso di dire stop e lo esonera dopo il tracollo pesantissimo per 8-2 rimediato contro l’Atalanta domenica 15 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo. Ambiente scombussolato, striscione e contestazione: Iervolino ha riunito gli stretti collaboratori e ha preso la decisione di sollevarlo dall’incarico. Il tecnico piemontese ha totalizzato un totale, 8 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte, considerando anche la salvezza della passata stagione.

La squadra campana ha comunicato l’esonero attraverso una nota ufficiale: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Davide Nicola. La società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

I possibili nuovi allenatori della Salernitana

Nicola paga la sconfitta con il licenziamento e adesso la Salernitana è in attesa per le scelte della società sulla panchina. Nel frattempo, il prossimo turno di campionato è molto delicato in quanto si tratta del derby campano contro il Napoli.

In classifica la squadra di Salerno si trova con 18 punti, a +9 dalla zona retrocessione. Il club non ha ancora svelato il nome del nuovo allenatore, ma tra i possibili sostituti ci sono D’Aversa, Di Francesco, Semplici o Mazzarri.