È Salernitana-Atalanta la partita che chiude il sabato di Serie A. Il match va in scena allo stadio Arechi, con calcio d’inizio alle 20.45: da una parte in nerazzurri reduci dal prezioso pareggio di Champions contro il Villarreal, che ha attenuato la delusione per la sconfitta interna contro la Fiorentina. Dall’altra i campani, che appena tornati in Serie A schierano in attacco la “strana coppia” Ribery-Simy. Curiosità: Salernitana e Atalanta si sono affrontate nella massima serie solo nella stagione 1947/48. L’ultimo confronto in quel di Salerno risale al 18 gennaio 2004, quando la Dea si impose 3-1 in trasferta: le squadre disputavano il campionato di Serie B. Ecco le probabili formazioni, l’arbitro e le informazioni utili per vedere la partita.

Salernitana-Atalanta, le ultime novità

Dopo aver incassato tre sconfitte nelle prime tre uscite contro Bologna, Roma e Torino, Castori siede su una panchina già caldissima: se non dovesse arrivare almeno un punto contro l’Atalanta, l’esonero sarebbe più che probabile. Almeno non ha problemi di formazione e può schierare Ribery dal primo minuto: il francese dovrebbe agire dietro al tandem Simy-Bonazzoli nel 3-4-1-2 studiato dal tecnico. Nell’Atalanta, fuori De Roon per squalifica, più Muriel e Hateboer per infortunio: a Gasperini mancano tre titolari, ma dopo un inizio di campionato poco convincenti l’obiettivo per i bergamaschi deve essere la vittoria. Alle spalle di Zapata giocano Ilicic e Pessina, in mezzo spazio al neoacquisti Koopmeiners, dietro c’è Demiral.

Salernitana-Atalanta, le formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry, Simy.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.

Salernitana-Atalanta, chi arbitra

Per Salernitana-Atalanta è stato designato l’arbitro Valeri, che all’Arechi sarà assistito da Giallatini e Dei Giudici. Quarto uomo Fourneau. Al Var Di Bello, coadiuvato da Pagliardini.

Salernitana-Atalanta, dove vedere la partita

Salernitana-Atalanta sarà trasmessa da DAZN (telecronaca Dario Mastroianni, coadiuvato da Simone Tiribocchi) e da Sky, che renderà disponibile il match anche sulla piattaforma di streaming NOW.