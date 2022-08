Salento, 20 ospiti di un villaggio intossicati: un bimbo ricoverato

Ospiti intossicati dopo aver mangiato del pesce cotto in un villaggio vacanze in Salento. È accaduto nella mattinata di martedì 9 agosto, quando una ventina di persone si sarebbero sentite male forse a causa del piatto consumato. Gli ospiti hanno avvertito i sintomi dell’intossicazione alimentare quali vomito, spossatezza e dolori intestinali. Nel gruppo c’era anche un bambino di 5 anni per cui è stato disposto il ricovero all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Salento, ospiti intossicati: cosa è successo

Quando gli ospiti si sono sentiti male, gli altri presenti nel villaggio turistico hanno subito avvertito il 118. Il personale paramedico è arrivato con quello dell’Azienda Sanitaria Locale, che ha proceduto alla sospensione della zona ristorazione dell’attività per ulteriori accertamenti. Infatti, il personale dell’Asl ha chiamato successivamente i Carabinieri dei Nas e il Servizio igiene alimenti e nutrizione Sian Area Nord.

A quanto si apprende, sono stati allertati anche i controlli del Gruppo Malattie a Trasmissione Alimentare. Gli altri villeggianti non hanno riscontrato sintomi, ma sono stati comunque ascoltati come testimoni dell’accaduto. Gli approfondimenti in corso riguarderebbero l’acqua usata nel villaggio turistico.

Il commento del proprietario dell’hotel

Per il momento non ci sono accuse nei confronti del proprietario. Infatti, le autorità hanno disposto solo la sospensione dell’attività di ristorazione per valutare se ci siano i presupposti per un provvedimento di urgenza o no. Infatti, i 20 intossicati in Salento sono stati i soli a sentirsi male su 200 famiglie che di solito si ospitano nel villaggio turistico in questo periodo.

«Il mio villaggio rispetta tutti gli standard igienico sanitari previsti dai protocolli di igiene e salute pubblica nel merito dell’espletamento dell’attività di ristorazione. A nostro avviso, potrebbe trattarsi anche di un virus di quelli stagionali che stanno colpendo migliaia di italiani e che potrebbero essere compatibili con la sintomatologia dichiarata dagli ospiti del villaggio» ha spiegato il proprietario.