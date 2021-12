Saldi invernali, si parte il 2 gennaio: ecco le date d’inizio di ogni Regione

Le spese per i regali di Natale sono già alle spalle e ora, tra sciarpe e maglioni da cambiare o pensierini dell’ultimo minuto, ci si proietta già al mese di gennaio. Superato capodanno, arriverà il tradizionale momento dei saldi e le Regioni si stanno già preparando a vivere un nuovo momento di spese pazze. Polemiche a parte, con tanti negozi, soprattutto franchising, ad aver già aperto ai saldi sfruttando i propri siti, ecco quando partiranno gli sconti, regione per regione.

Il 2 gennaio partono i saldi in Basilicata e Sicilia

A dare il via alla stagione dei saldi invernali saranno Sicilia e Basilicata. Le due regioni sono, anche quest’anno, le prime a far partire gli sconti nei negozi e già da domenica 2 gennaio si potranno trovare merci a prezzo ridotto.

Lunedì 3 gennaio, saldi in Valle d’Aosta

Partirà di lunedì soltanto una Regione italiana, la Valle d’Aosta. Una scelta unica nel paese, quella di partire nel primo giorno della settimana. Sarà la terza Regione in Italia a partire dopo Sicilia e Basilicata.

Mercoledì 5 gennaio le altre Regioni

Praticamente tutte le altre partiranno mercoledì 5 gennaio. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Ben 15 Regioni, quindi, daranno il via alla stagione dei saldi in contemporanea. Già in alcune di queste regioni, soprattutto in Lombardia, è più viva che mai la polemica con tanti negozianti a protestare contro chi ha fatto partire in anticipo gli sconti sfruttando internet.

Saldi, l’incognita Puglia e il via libera in Alto Adige

L’unico dubbio, fino ad oggi, è stato rappresentato dalla Puglia. La Regione non aveva comunicato alcuna data, ma nelle scorse ore è filtrato che anche in terra pugliese si dovrebbe partire dal prossimo 5 gennaio. Diversa, invece, la situazione dell’Alto Adige. Da una parte, la provincia autonoma di Bolzano e gran parte dei comuni partiranno con gli sconti l’8 gennaio (e fino al 5 febbraio). Dall’altra, invece, la provincia autonoma di Trento non ha previsto un via ufficiale ai saldi, dando carta bianca agli operatori commerciali che potranno autodeterminare le date.