Saldi invernali, quando inziano: il calendario regione per regione

Manca poco più di una settimana all’avvio dei saldi invernali. Come ha ricordato Confcommercio, la maggior parte dei territori ha scelto di andare avanti con la linea stabilita in occasione della Conferenza delle Regioni del 2016 dando inizio alle vendite di fine stagione dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Qui il calendario con le date per l’avvio dei saldi regione per regione.

Quando iniziano i saldi invernali

Abruzzo : gli sconti inizieranno il 5 gennaio e dureranno per 60 giorni;

: gli sconti inizieranno il 5 gennaio e dureranno per 60 giorni; Basilicata : la regione anticipa i tempi e fa iniziare i saldi il 2 gennaio, con fine prevista il 2 marzo – è fissato il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti l’inizio del periodo;

: la regione anticipa i tempi e fa iniziare i saldi il 2 gennaio, con fine prevista il 2 marzo – è fissato il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti l’inizio del periodo; Bolzano : la data di inizio dipende dal distretto – in generale, si va dal 7 gennaio al 4 febbraio o dal 4 marzo al 1°aprile;

: la data di inizio dipende dal distretto – in generale, si va dal 7 gennaio al 4 febbraio o dal 4 marzo al 1°aprile; Calabria : i saldi iniziano il 5 gennaio e finiscono il 6 marzo, con il divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni precedenti;

: i saldi iniziano il 5 gennaio e finiscono il 6 marzo, con il divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni precedenti; Campania ed Emilia-Romagna: sconti al via il 5 gennaio e per i successivi sessanta giorni (con divieto di promozioni nei 30 giorni antecedenti la data di partenza);

Friuli-Venezia Giulia : i saldi dureranno dal 5 gennaio al 31 marzo – resta la possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

: i saldi dureranno dal 5 gennaio al 31 marzo – resta la possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno; Lazio : saldi al via il 5 gennaio per sei settimane, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti;

: saldi al via il 5 gennaio per sei settimane, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti; Liguria : i saldi inizieranno il 5 gennaio e dureranno fino al 18 febbraio, con divieto promozionale valido nei 40 giorni prima del loro inizio;

: i saldi inizieranno il 5 gennaio e dureranno fino al 18 febbraio, con divieto promozionale valido nei 40 giorni prima del loro inizio; Lombardia : i saldi vanno dal 5 gennaio al 5 marzo, con divieto antecedente di 30 giorni;

: i saldi vanno dal 5 gennaio al 5 marzo, con divieto antecedente di 30 giorni; Marche : sconti dal 5 gennaio al primo marzo, con il mese antecedente senza promozioni;

: sconti dal 5 gennaio al primo marzo, con il mese antecedente senza promozioni; Molise: i saldi partiranno il 5 gennaio e andranno avanti per 60 giorni – qui lo stop alle promozioni non copre solo i 30 giorni precedenti ma anche quelli successivi ai saldi;