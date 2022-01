Saldi, giro d’affari ridotto del 21 per cento rispetto al periodo pre-Covid

Prima Sicilia e Basilicata, dove scattano oggi 2 gennaio i saldi per la stagione invernale. Lunedì 3 sarà la volta della Valle d’Aosta. In tutte le altre regioni d’Italia i ribassi inizieranno nella giornata di mercoledì 5. Seguendo un trend ormai consolidato negli ultimi anni, i saldi invernali registreranno anche nel 2022 un calo complessivo delle vendite: secondo il Codacons, il giro d’affari degli sconti di fine stagione perderà oltre 1 miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid.

Saldi, gli italiani spenderanno 4,1 miliardi di euro

Secondo le stime dell’associazione, il giro d’affari complessivo dei saldi passerà infatti dai 5,2 miliardi di euro del 2020 ai circa 4,1 miliardi del 2022, con una contrazione del 21 per cento delle vendite. «Alla base del flop dei saldi non solo il Black Friday di novembre e le feste di Natale che hanno già assorbito una fetta consistente degli acquisti degli italiani», spiega il presidente Carlo Rienzi, «ma anche i forti rincari delle bollette e l’aumento dei prezzi al dettaglio, fattori che frenano gli acquisti delle famiglie e impongono una maggiore cautela nella spesa».

Saldi, il vademecum del Codacons

In occasione dei saldi, come ogni anno il Codacons ha diffuso un decalogo con 10 consigli per evitare fregature durante i saldi e fare acquisti in tutta sicurezza. Eccoli.

1. Conservare sempre lo scontrino: se l’articolo è difettoso, il negoziante è obbligato a sostituire il capo. Se il cambio non è possibile, ad esempio perché il prodotto è finito, il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi. Ci sono due mesi di tempo per denunciare il difetto.

2. Le vendite devono essere davvero di fine stagione: stare alla larga dai negozi che avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei più svariati articoli.

3. Nei giorni che precedono i saldi è sempre opportuno andare nei negozi a cercare quello che interessa, in modo da poter poi verificare lo sconto effettivamente praticato.

4. Cercare di avere idee chiare sulle spese da fare, così da essere meno influenzabili dal negoziante ed evitare di tornare a casa colmi di acquisti.

5. Diffidare degli sconti superiori al 50 per cento: spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi.

6. Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già prezzo o qualità.

7. Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale dello sconto applicato. Queste informazioni devono deve essere esposte in modo chiaro e ben leggibile.

8. Il negoziante non è tenuto a offrire al cliente la possibilità di provare i capi. In linea generale, è meglio di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.

9. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.

10. In caso di sospetta fregatura, rivolgersi al Codacons oppure ai vigili urbani.