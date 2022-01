Saldi gennaio 2022 online, come funzionano

I saldi di gennaio 2022 sono già ufficialmente cominciati, sia nei negozi che nei punti vendita online. Ecco come funzionano e su quali e-commerce i clienti possono godere dei prezzi ribassati.

Saldi di gennaio 2022 online, quando iniziano

I saldi sono iniziati ufficialmente il 2 gennaio 2022, anche se solo in due regioni. A barrare i prezzi sono state per prime la Sicilia e la Basilicata, seguite poi dalla Valle d’Aosta. Il 5 gennaio, infine, anche le altre regioni italiane hanno dato il via ai prezzi ribassati.

Con la pandemia ancora in corso e con il recente incremento dei contagi, molti clienti potrebbero però preferire fare acquisti online, piuttosto che recarsi nei punti vendita affollati. Nonostante, infatti, nei negozi vengano pedissequamente rispettate le norme di sicurezza e anti-contagio, è previsto che i saldi vengano applicati anche al catalogo negli e-commerce, per offrire un’alternativa ai clienti più cauti

La diffusione degli acquisti online

È proprio per via della pandemia che gli acquisti online hanno conosciuto un notevole incremento. Con le serrande abbassate e l’impossibilità fisica di recarsi in negozio, molti clienti hanno scoperto la comodità di fare compere con un click, rimanendo a casa.

Dell’acquisto tramite e-commerce resta lo svantaggio di non poter toccare con mano un capo e di non poterlo provare prima di pagare, ma molti siti ormai offrono dettagliate tabelle che guidano i clienti nella scelta della misura giusta. E addirittura alcuni negozi garantiscono il reso gratuito, nel caso in cui i vestiti deludano le aspettative dell’acquirente.

Gli store online che offrono la merce a prezzo scontato

Molti store online hanno già aderito agli sconti e stanno prezzando al ribasso le collezioni Autunno Inverno 2021/2022 o precedenti. La merce è già in saldo su portali noti come Yoox (fino al 70%), Zalando (fino al 50%), Zara (fino al 40%), Asos (fino all’80%), MyTheresa, Luisaviaroma (fino al 20% su una selezione di articoli) e Farfetch. Su Pull&Bear, il 4 gennaio a partire dalle ore 21.00, sono cominciati i saldi fino al 50%. Anche sul sito di Decathlon capi d’abbigliamento, scarpe e accessori sono a prezzo scontato (fino al 50%).

I saldi sono già arrivati anche su H&M, dal 6 gennaio 2022. E lo stesso vale per Intimissimi e Calzedonia. Basta pigiare sul pulsante “saldi” degli store online più noti per accedere alla pagina dedicata con le collezioni scontate.