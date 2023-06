Arriva uno dei periodi più attesi dell’anno sia per i consumatori che per gli esercenti: i mesi dei saldi estivi 2023. Partiamo dale date, secondo le quali, nel nostro Paese, gli sconti inzieranno, in quasi tutte le regioni, il 6 luglio. La durata sarà di circa 6 settimane. La Confcommercio ricorda che i saldi sono «vendite di fine stagione» che riguardano «tutti i prodotti che, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento».

Saldi estivi 2023, date di inizio, regione per regione

La Confcommercio specifica inoltre ulteriori indicazioni e regole per acquisti protetti durante i saldi estivi 2023: «Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo». Attenzione alle modalità di acquisto, in quanto «il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante». Ecco dunque il calendario completo delle date dei saldi estivi 2023: