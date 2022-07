Saldi estivi 2022, si parte il 2 luglio: quando iniziano regione per regione

Per la maggior parte dei negozi della penisola, sabato 2 luglio 2022 coincide con la data di inizio dei saldi estivi: vediamo qual è il calendario stabilito regione per regione per l’avvio degli sconti e quanto dureranno.

Saldi estivi 2022

La Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni ha stabilito che i saldi avranno una durata media di circa sei settimane. Per quanto riguarda l’inizio, come spiegato dal presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio le amministrazioni regionali avevano convenuto sul mantenimento di una data unica fissata al primo sabato di luglio.

Un’indicazione che, pur spiazzando alcuni territori, rispondeva all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e permetteva di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda. “La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita una inutile competizione tra regioni”, aveva aggiunto.

Saldi estivi 2022: quando iniziano regione per regione

Calendario alla mano, il primo sabato di luglio corrisponde al 2. Tuttavia, non in tutte le regioni gli sconti inizieranno in tale data perché alcuni territori hanno optato per anticiparli (e altri per posticiparli). Qui di seguito le date regione per regione con inizio e fine dei saldi: