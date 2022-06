Salario minimo garantito come funziona, cosa comporta la direttiva dell’UE e quanto impatterà sulla busta paga

Come funziona il salario minimo garantito? Al momento l’Italia, che si piazza al quarto posto delle statistiche Ue sulla povertà dei lavoratori, è fra i pochi Paesi Ue a non avere una legge sul salario minimo. Il dibattito è tornato all’attenzione pubblica con la proposta di Strasburgo di introdurre delle normative a livello Europeo. Ecco cosa comporta la direttiva.

Salario minimo garantito come funziona?

A Strasburgo vede la luce la direttiva Ue sul salario minimo. Il salario minimo è una retribuzione minima totale tutelata dalla legge. La misura fissrebbe così una soglia base di stipendio con un importo sotto il quale i datori di lavoro non potrebbero retribuire il lavoratore. Al momento, tuttavia, all’interno dell’Unione Europea non esiste una legislazione uniforme in materia. Sono 21 gli Stati su 27 che però hanno varato leggi sul tema. Mentre i restanti 6 paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia) affidano l’individuazione della paga base ai vari contratti collettivi delle diverse categorie.

La competenza della Ue in materia di lavoro e affari sociali, in ogni caso, è limitata e si scontra con i confini posti dai vari stati nazionali, l’obiettivo di Bruxelles non è creare un salario minimo comune europeo, ma istituire una metodologia condivisa che tenga conto delle diverse situazioni e tradizioni di welfare, del costo della vita e dei differenti punti di partenza degli Stati membri.