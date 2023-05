Sal da Vinci, figlio rapinato a Napoli: «Mi hanno puntato tre pistole alla testa»

Francesco da Vinci, figlio del celebre cantante Sal da Vinci, è stato rapinato in pieno centro a Napoli. A raccontarlo è stato lo stesso ragazzo tramite un post su Facebook.

Figlio di Sal da Vinci rapinato a Napoli

Francesco era appena salito in macchina con un amico quando uno scooter nero, con a bordo tre persone che indossavano caschi integrali, si è avvicinato allo sportello della vettura. I due erano appena usciti da un ristorante napoletano quando sono stati rapinati. I malviventi hanno estratto le pistole e hanno battuto con forza le armi sul finestrino del lato guida chiedendo ai passeggeri di scendere. I rapinatori hanno portato via al figlio di Sal da Vinci un orologio Bulgari e 400 euro.

Francesco ha raccontato la terribile disavventura sui social e ha riferito di essere stato al telefono con la moglie mentre succedeva il terribile accaduto. «Dell’orologio e dei soldi mi importa poco, anche se qualsiasi lavoratore del mondo suda per guadagnare e noi, a differenza loro, non rubiamo. Poi lo spavento più grande era quello di non rivedere la mia famiglia. Non auguro loro il male, ma di passare un brutto momento come l’ho vissuto io in quei pochi minuti», ha scritto.

Chi è Francesco da Vinci

Nato con il nome di Francesco Sorrentino, il figlio di Sal da Vinci ha 29 anni. Nel 2019 aveva partecipato alle Blind Audition di The Voice presentando un brano inedito, L’ammore fa paura.

Oltre che cantante, Francesco è anche attore e ha recitato nel ruolo di ‘Mma della banda dei talebani nella serie Gomorra 4. Per la colonna sonora della serie ha scritto anche due brani, Sul ioeNun passa maje. Da settembre 2018 è sposato con Riccarda e i due hanno due figli, uno nato poco dopo il matrimonio e un’altra bambina nata l’anno scorso.