Sal da Vinci: età, moglie, figli, canzoni e vero nome dell’artista

Nato il 7 aprile 1969 (oggi ha 54 anni), Sal Da Vinci è certamente uno dei più amati e conosciuti interpreti della canzone napoletana, oltre ad essere uno stimato attore teatrale. Ecco quindi qualche curiosità in più su Salvatore Michael Sorrentino, questo il suo vero nome completo).

Chi è Sal da Vinci: biografia e carriera

L’artista è figlio d’arte: il padre Mario è infatti a sua volta un attore della sceneggiata napoletana e un cantante. L’artista è nato a New York proprio perché in quel periodo la madre aveva dovuto raggiungere il marito, impegnato in una tournée negli Stati Uniti. Il suo debutto sulle scene avviene quando è ancora giovanissimo: ad appena sei anni si esibisce per la prima volta sul palco per un pubblico pagante, per poi incidere al fianco del suo papà il pezzo Miracolo ‘e Natale nel 1976. L’anno successivo, sempre insieme al genitore, recita a teatro nelle due distinte opere Caro papà e Senza mamma e senza padre. La carriera sul grande schermo prende il via nel 1978 con il suo primo importante ruolo nella pellicola Figlio mio sono innocente! diretta da Carlo Caiano.

Per quanto riguarda la musica, nonostante tutto sia iniziato con la pubblicazione del progetto Miracolo e’ Natale, la sua prima vera fatica discografica arriva nel 1982: con O guappo nnammurato inizia a lavorare come interprete di alcune celebri canzoni napoletane, pubblicando al contempo anche alcuni pezzi inediti. Con il passare degli anni, il mondo della canzone lo assorbirà quasi completamente, e Sal da Vinci si ritroverà a lavorare principalmente come cantante. Sono in totale 30, ad oggi, gli album dove l’artista è accreditato, di cui l’ultimo, intitolato Siamo gocce di mare, uscito nel 2021.

Sal da Vinci: moglie e figli

Il grande amore della vita dell’artista campano è Paola Pugliese, con cui vive a Napoli, in zona San Pasquale. I due si sono conosciuti quand’erano adolescenti e hanno deciso di convolare a nozze il 24 giugno 1992. Paola, che non appartiene al mondo dello spettacolo ma è molto attiva e seguita sui social, ha reso padre Sal da Vinci in due occasioni: i figli della coppia si chiamano Annachiara (nata nel 1998) e Francesco, classe 1993.

Proprio di recente, il secondogenito della coppia è stato coinvolto in un brutto fatto di cronaca: il ragazzo è stato vittima di una rapina, con tre uomini che gli hanno puntato una pistola alla tempia. Per fortuna, al di là dello spavento, il fatto non ha avuto gravi conseguenze se non il furto di un orologio BVLGARI Carbon Gold e di 400 euro.