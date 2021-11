«Temeva di essere costretto a vaccinarsi», Sagan multato di 5 mila euro per lesioni

Come riporta il quotidiano Nice-Matin, il ciclista slovacco Peter Sagan è stato condannato a pagare 5 mila euro di multa, più altri 1500 alla parte civile e 100 alla corte criminale, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni durante un controllo risalente al 25 aprile scorso.

Sagan, cosa è successo

Secondo le ricostruzioni, il campione slovacco era stato fermato dalla polizia mentre viaggiava in auto per le strade di Monaco passata la mezzanotte, dunque in violazione del coprifuoco imposto dalla pandemia. Sagan era insieme al fratello Jurai, al volante della vettura. I due stavano tornando da una festa e, quando sono stati invitati a scendere, il ciclista in evidente stato di ebbrezza ha dato in escandescenza: nella colluttazione che è seguita, un sergente di polizia ha riportato una leggera ferita a una mano.

Sagan, le parole dell’avvocato e del giudice

Il corridore si era scusato subito per l’accaduto, spiegando di aver reagito in questo modo in quanto temeva che sarebbe stato portato in ospedale e costretto a vaccinarsi. Una “giustificazione” che non gli ha evitato il processo e dunque la condanna appena arrivata. «Nessun disturbo all’ordine pubblico. Mettete da parte il suo atteggiamento aggressivo e arrogante. Stava tornando a casa e si è arrabbiato quando hanno cercato di portarlo all’ospedale di Monaco», ha dichiarato il suo avvocato. Sagan, tra l’altro, era risultato positivo al Covid a febbraio, con sintomi lievi. «Ascoltato in custodia della polizia, non aveva più alcun ricordo di quanto era accaduto e si è scusato. Ha giustificato questa rabbia con la paura che sarebbe stato costretto a farsi vaccinare […] Era chiaro che il motivo di tutti questi problemi era legato all’eccessivo consumo di alcol a cui non è abituato», ha detto il giudice in tribunale, motivando la sentenza.



«Per quel che riguarda le notizie pubblicate questa mattina e relative a quanto accaduto nella notte del 25 aprile, voglio presentare le mie scuse più sincere. È stata un’esperienza che mi ha fatto riflettere profondamente e che mi ha dato lezioni importanti. Sono veramente desolato per un incidente che sicuramente non si ripeterà più», ha commentato Sagan sui social.