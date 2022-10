Addio a Sacheen Littlefeather: l’attivista nativa americana che rifiutò l’Oscar per conto di Marlon Brando

Si è spenta Sacheen Littlefeather. L’attrice e attivista nativa americana è morta ieri 2 ottobre intorno a mezzogiorno nella sua casa a Novato, nella California del nord. Aveva 75 anni e da quattro combatteva contro un tumore al seno. Discendente delle tribù Apache, divenne celebre quando nel 1973, appena 26enne, salì sul palco degli Oscar al posto di Marlon Brando, rivelando il suo rifiuto al premio per Il Padrino. Aspramente criticata per oltre 50 anni, aveva ottenuto le scuse dell’Academy solo lo scorso giugno con una lettera ufficiale. «Mai avrei pensato che sarei sopravvissuta tanto da sentire queste parole», aveva detto a riguardo all’Hollywood Reporter. «Nel 1973, su quel palco, ero sola». Due settimane fa aveva preso parte in sedia a rotelle a una celebrazione in onore suo e della cultura dei nativi americani nel museo dell’Academy.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw — The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022

Sacheen Littlefeather, l’episodio degli Oscar che l’ha resa celebre nel mondo

Come detto, la figura di Sacheen Littlefeather lega la sua celebrità a un particolare evento del 1973. Allora 26enne, salì infatti sul palco del Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles durante la notte degli Oscar con indosso un abito tradizionale Apache. Lo fece al posto di Marlon Brando, che aveva ottenuto la statuetta per la sua performance ne Il Padrino. Dopo l’accoglienza dei due host, tuttavia, la donna alzò la mano e, di fronte a 85 milioni di spettatori, annunciò che Brando «con grande rammarico non poteva accettare il riconoscimento». Pur avendo ricevuto dalla star di Hollywood un discorso di otto pagine, ma avendo a sua disposizione solo 60 secondi, così riassunse la motivazione: «Per il trattamento che l’industria del cinema riserva oggi agli indiani d’America anche in tv con le repliche dei film».

La platea, scossa dalle parole, reagì con un mix di applausi e fischi. Tra i più critici John Wayne, fra gli Anni 40 e 60 uno dei volti western più famosi del cinema, che minacciò di alzarsi per tirarla giù dal palco. «So che dovettero trattenerlo sei guardie di sicurezza», avrebbe dichiarato la stessa Littlefeather in un’intervista del 2016 al Los Angeles Times. La star di Hollywood fu però solo la punta dell’iceberg, dato che il malcontento imperversò a lungo anche nelle settimane successive. Alcuni media misero in dubbio la sua discendenza – suo padre era Apache e Yaqui, mentre sua madre bianca – e dissero che aveva persino noleggiato l’abito tradizionale per la cerimonia. Aspre critiche anche da Clint Eastwood e Charlton Heston, che unirono le loro voci a quella di John Wayne.

Le scuse dell’Academy e la recente celebrazione in suo onore

La sequenza fece la storia degli Oscar e per anni non ottenne alcuno sviluppo. Solo pochi mesi fa, il 18 giugno 2022, l’Academy ha ufficialmente porto le sue scuse a Sacheen Littlefeather con una lettera a firma dell’allora presidente dell’Ampas David Rubin. «L’abuso che hai subito è ingiustificabile», si legge nel documento ufficiale. «Il carico emotivo che hai vissuto e il costo per la tua carriera sono irreparabili. Per troppo tempo tutti hanno ignorato il coraggio che mostrasti quel giorno e per questo porgiamo le nostre più sentite scuse». Due settimane fa, inoltre, il museo dell’Academy ha ospitato una celebrazione della cultura indigena, chiamando Sacheen come ospite d’onore. La donna, pur visibilmente provata dal suo fisico, si è presentata in sedia a rotelle e ha anche tenuto un discorso. «Dopo 50 anni, ce l’ho fatta», ha detto alla platea. «Sapete come siamo noi indiani, siamo molto pazienti».