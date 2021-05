Nel corso degli Mtv Movie & Tv Awards, il 16 maggio, Sacha Baron Cohen ha annunciato ufficialmente la cancellazione dei suoi amati ma controversi personaggi satirici, non senza un riferimento ironico alla “cancel-culture”, che mette in discussione tutto ciò che non sia politicamente corretto. E in questa categoria rientrano certamente Ali G, Borat Sagdiyev, Bruno Gehard e l’ammiraglio generale Aladeen, tutti personaggi che l’attore, produttore e sceneggiatore britannico ha chiamato a raccolta in un video preregistrato, per ringraziare del premio assegnatogli come “Comedic Genius”.

Dopo un’introduzione dell’attore Seth Rogen, che ha applaudito il comico britannico per aver rivelato «la verità sulla condizione umana con uno spirito brillante e acuto», è partito il video di Cohen con la sua banda di personaggi. «Prima che lo faccia qualcun altro, mi sto ufficialmente cancellando», ha detto Cohen. «E non vedevo l’ora di farlo, dopo aver perso l’Oscar». Agli Academy Awards 2021 era stato infatti nominato come miglior attore non protagonista per Il processo ai Chicago 7 e per la migliore sceneggiatura per il sequel di Borat ma non aveva portato a casa nessuna statuetta.