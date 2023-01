SACE lancia Women in Export Obiettivo Sud

In continuità con le iniziative già realizzate a supporto dell’empowerment femminile e ad un anno dall’avvio della community di Women in Export, SACE lancia WIE Obiettivo Sud, un percorso formativo specialistico e gratuito pensato per valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali.

Women in Export Obiettivo Sud

L’iniziativa, in partenza il 25 gennaio e promossa dal Gruppo in partnership con Microsoft Italia e UPS®, punta a supportare la crescita sostenibile e inclusiva delle PMI del Mezzogiorno nella doppia transizione digitale ed ecologica e ad accrescere la capacità di condivisione di competenze e la creazione di sinergie settoriali tra imprese femminili del Sud.

Il Mezzogiorno, che già prima dell’emergenza pandemica mostrava le condizioni occupazionali più difficili, sconta un divario di genere nel suo tessuto produttivo e imprenditoriale più accentuato rispetto al resto del paese, che richiede interventi urgenti e puntuali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina infatti almeno il 40 per cento dei fondi al Sud – finanziamenti che si sommano a quelli del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La parità di genere e la promozione dell’occupazione femminile sono obiettivi trasversali al PNRR, verso cui convergono molteplici misure appartenenti a tutte e sei le missioni.

Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended (90% online e 10% in presenza), è rivolto ad 80 aziende a conduzione femminile del Sud. Potranno partecipare imprenditrici, manager e quadri impegnate direttamente nella definizione del cambiamento di strategia aziendale in un’ottica sostenibile, digitale e di respiro internazionale. Le iscrizioni al corso si chiudono il 23 gennaio.

Il commento dei vertici delle aziende coinvolte

Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE, ha così dichiarato a proposito del progetto: «Con questa iniziativa, noi del Gruppo SACE intendiamo contribuire a sviluppare per il Sud una politica industriale improntata all’innovazione e alla sostenibilità, puntando a rafforzare il capitale intellettuale femminile che ruota attorno alle sue filiere strategiche e settori economici anche grazie alle opportunità innescate dal PNRR e in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale INSIEME2025, entrato già nel vivo».

Le ha fatto eco Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia: «Il digitale è un driver di crescita sostenibile in grado di aiutare le aziende italiane – dalle grandi organizzazioni alle piccole realtà sul territorio – a gestire la complessità del momento storico e le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare. Siamo orgogliosi di prendere parte a questo progetto, che ci permetterà di dare un’ulteriore accelerazione anche alle piccole realtà imprenditoriali grazie alla valorizzazione del capitale umano e alla diffusione di nuove competenze digitali, in particolare nel mondo dell’occupazione femminile, dando nuovo impulso alla crescita del paese».

Queste infine le dichiarazioni di Britta Weber, Amministratore Delegato di UPS Italia: «Siamo davvero lieti di collaborare con SACE in questo percorso formativo condividendo il nostro know-how su temi chiave dell’internazionalizzazione come l’export e la regolamentazione doganale. In linea con il nostro impegno di empowerment dell’imprenditoria femminile e il programma UPS Women Exporters, vogliamo promuovere un commercio internazionale inclusivo e più sostenibile».

La community di Women in Export

Women in Export è il primo business network italiano in ambito export promosso da SACE Education volto a promuovere l’empowerment femminile mediante il rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali in tema di leadership di impresa e internazionalizzazione. Un ecosistema in grado di potenziare, connettere e supportare le migliori professionalità femminili che si occupano di export e internazionalizzazione in Italia, in grado di generare sinergie intersettoriali ed innescare un social impact nel panorama imprenditoriale italiano che si ripercuota anche nelle performance del nostro Made in Italy nel mondo.

Women in Export mette a disposizione un luogo digitale in cui condividere buone prassi ed opportunità di peer education rivolto a professioniste provenienti dal mondo delle imprese, delle istituzioni e dell’associazionismo. La community, che ha coinvolto fino ad oggi oltre 800 utenti, tra aziende e professioniste, è stata premiata come Best Digital Event al We Make Future, il Festival sull’Innovazione Digitale&Sociale che si è tenuto a Rimini dal 16 al 18 giugno 2022.