Materie prime, garanzia SACE su finanziamento da 500 mln a Trafigura

Sostenere l’export italiano e garantire le materie prime necessarie alla nostra industria in un contesto geopolitico complesso. É questo il duplice obiettivo della prima operazione di import strategico realizzata nell’ambito della Push Strategy di SACE. Il Gruppo è intervenuto con una garanzia su un finanziamento di 500 milioni di dollari erogato da SMBC nel ruolo di Arranger ed Agent alla guida di un pool di banche in favore di Trafigura, gruppo specializzato nell’approvvigionamento, stoccaggio e trasporto di materie prime.

SACE, garanzia su un finanziamento in favore di Trafigura

Con questa operazione, la società di trading si impegna a valutare l’acquisto di forniture e subforniture dalle imprese italiane a supporto dei propri piani di investimento. L’accordo potrà quindi aprire nuove opportunità per l’export, in particolare per le PMI, in settori strategici per la transizione quali, ad esempio, le tecnologie per il risparmio energico e per le energie rinnovabili (solare, eolico, waste to energy). A tal fine, è prevista anche l’organizzazione di incontri di business matching volti ad agevolare il contatto e la conoscenza delle aziende italiane.

In parallelo, Trafigura fornirà all’industria italiana materie prime, quanto mai strategiche alla luce dell’attuale contesto internazionale e a rischio fornitura, per almeno 300 milioni di dollari l’anno. Si tratta di commodity come materiali non ferrosi fondamentali per le attività di numerosi comparti industriali e che assumono ancor maggiore centralità alla luce degli effetti del conflitto russo-ucraino. Clifford Chance, nel ruolo di Legal Counsel per SMBC e SACE, ha contribuito alla finalizzazione dell’operazione.

Le dichiarazioni dei vertici

Christophe Salmon, Trafigura Group Chief Financial Officer, ha così commentato l’operazione: «Siamo contenti di essere la prima Commodity Trading House ad essere supportata da SACE nell’ambito della Push Strategy e non vediamo l’ora di costruire un rapporto a lungo termine con loro e con l’industria italiana».

Gli ha fatto eco Michal Ron, Chief International Officer di SACE: «Tempi di complessità inedita richiedono nuove e innovative modalità di supporto alle aziende e siamo quindi orgogliosi di questa operazione che, nell’ambito della nostra Push Strategy, accompagna le imprese italiane su nuovi mercati e al tempo stesso consente l’accesso a materie prime fondamentali per la continuità e la sostenibilità del loro business. Supportare l’import strategico è una nuova e tempestiva risposta di SACE che, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025, si pone l’obiettivo di garantire una maggiore resilienza al tessuto economico nazionale, rilanciando la competitività delle imprese sui mercati esteri e consolidando la crescita su quello domestico».

Questo infine il commento di Nigel Scott, Managing Director Global Head Structured Trade Commodity Finance di SMBC: «SMBC è lieta di aver svolto il ruolo di Facility and Sustainability Coordinator per questa importante operazione a sostegno del suo cliente Trafigura e della futura attività imprenditoriale italiana, compresa la fornitura di materie prime chiave per il Paese».